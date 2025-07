Pronostico Los Angeles FC-Los Angeles Galaxy: vittoria con vista vetta

Los Angeles FC-Los Angeles Galaxy è un match della MLS e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 04:30. Tv, probabili formazioni e pronostico

Ci hanno messo una sola partita i Los Angeles FC, dopo il Mondiale per Club, a rimettersi in sesto anche in campionato. Al ritorno dopo l’eliminazione, una sconfitta contro Vancouver in casa. Poi trittico di tre affermazioni di fila che hanno anche dato un senso alla classifica. Che adesso si è fatta interessante anche perché ci sono ben tre partite da recuperare.

Continuare a vincere contro i Los Angeles Galaxy è di fondamentale importanza. E i presupposti ci sono tutti per svariati motivi. Il primo è ovviamente la classifica che è sotto gli occhi di tutti. La formazione ospite è ultima in classifica con solamente quindici punti conquistati nel corso di 23 partite. Sono 25 i gol fatti – non è il peggior attacco – sono 45 quelli subiti e sì, in questo caso, parliamo della peggior difesa di tutta la lega. Maglie larghe, in poche parole, nelle quali gli attaccanti di casa si possono inserire senza chissà quali particolari problemi.

Evidente che lo stato di forma di queste due squadre e i numeri che vi abbiamo appena snocciolato indichino solamente una cosa: la seria possibilità che i Los Angeles che giocano davanti al proprio pubblico possano prendersi un’importante vittoria. Con il sogno vetta della classifica.

Come vedere Los Angeles FC-Los Angeles Galaxy in diretta tv e in streaming

La sfida Los Angeles FC-Los Angeles Galaxy, in programma nelle notte tra sabato e domenica alle 04:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Los Angeles FC è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.60 su GoldBet e Lottomatica.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Los Angeles FC vincenti: quarta vittoria di fila piazzata senza particolari problemi contro il fanalino di coda del campionato. Gara da almeno tre reti complessive. E sì, anche da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Los Angeles FC-Los Angeles Galaxy

LOS ANGELES FC (4-3-3): Lloris; Palencia, Tafari, Segura, Hollingshead; Tilman, Igor Jesus, Delgado; Dilrosun, Ordaz, Bouanga.

LOS ANGELES GALAXY (4-3-3): Micovic; Yamane, Yoshida, Garces, Nelson; Cerrillo, Reus, Fagundez; Pec, Matheus Nascimento, Painstil.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1