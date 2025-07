Pronostico Atlanta United-Charlotte: la certezza è una sola

Atlanta United-Charlotte è un match della MLS e si gioca nella notte tra sabato e domenica all’1:30. Tv, probabili formazioni e pronostico

I padroni di casa non vincono una partita da sei turni. Gli ospiti invece si presentano a questo appuntamento dopo due affermazioni di fila. Stati d’animo opposti in questo match, ma la certezza, come leggete nel titolo, è solamente una.

Nell’ultimo confronto diretto, a campi invertiti ovviamente, ha vinto Charlotte due a zero. Un’affermazione quella dello scorso mese di marzo senza nessun tipo di problema. E le cose in questo lungo periodo non sono proprio cambiate, lo abbiamo capito dalle prime parole di questo articolo. E anche la classifica dice che ci sono 12 punti di differenza. E ci sono tutti, viste le qualità.

Però, e questo lo sappiamo tutti, prima o poi l’Atlanta una partita la deve vincere. Non ci sembra, mettiamolo subito le cose in chiaro, poter essere questo il caso. Anzi crediamo fermamente che Charlotte tornerà a casa con un risultato positivo. E quindi, la certezza qual è? Ve lo diciamo sotto nel nostro pronostico.

Come vedere Atlanta United-Charlotte in diretta tv e in streaming

La sfida Atlanta United-Charlotte, in programma nelle notte tra sabato e domenica all'1:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming.

Il pareggio è quotato 3.70 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.43 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Un gol per squadra, sicuro. Senza proprio avere dubbi. E la quota è anche stimolante. Poi, visti i momenti di forma delle due formazioni, è evidente che parta leggermente avanti Charlotte. Ma Atlanta viene comunque da tre pareggi di fila, e potrebbe centrare la quarta X consecutive del suo campionato.

Le probabili formazioni di Atlanta United-Charlotte

ATLANTA UNITED (5-4-1): Guzan; Lennon, Edwards, Abram, Morales, Amador; Miranchuk, Klich, Reilly, Almiron; Latte Lath.

CHARLOTTE (4-3-3): Kalhinha; Rutty, Malanda, Privett, Ream; Biel, Westwood, Bronico; Calderon, Toklomati, Zaha.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1