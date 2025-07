Pronostici MLS 20 luglio: sesta vittoria in sette partite e assalto alla vetta

MLS, nel turno infrasettimanale hanno brillato Nashville e Cincinnati mentre l’Inter Miami è tornata a perdere dopo cinque vittorie di fila.

Neanche il tempo di prendere nota dei risultati di uno scoppiettante turno infrasettimanale, che la MLS è già pronta a tornare in scena con un’altra carrellata di match in programma nella notte italiana tra sabato e domenica. Nella Eastern Conference hanno fatto notizia i due pesanti ko rimediati da Columbus e Inter Miami, entrambi annichiliti dai rispettivi avversari, Nashville e Cincinnati. Due 3-0 senz’appello, che hanno sostanzialmente confermato le attuali gerarchie e permesso alle due squadre vittoriose di guadagnare terreno e restare in scia alla capolista Philadelphia.

Nashville ora va a caccia del sesto successo nelle ultime sette giornate: i tre punti sembrano essere alla portata nel match con Toronto, quartultima ad Est, anche se i canadesi si sono appena rilanciati andando a vincere addirittura in casa di San Diego, prima in classifica nella Western Conference. Improbabile, tuttavia, che possano mettere a segno un altro colpaccio contro Nashville: gli uomini di B.J. Callaghan vantano infatti il miglior record casalingo (otto vittorie, tre pareggi e una sconfitta) insieme a Philadelphia.

In questa speciale classifica i Crew sono sesti: anche Columbus ha perso solo una volta davanti ai propri tifosi e contro un avversario in grande difficoltà come DC United – a malapena un punto nelle ultime 5 ed eliminazione dalla US Open Cup – dovrebbe riuscire a voltare immediatamente pagina, dimenticando il tracollo di Nashville. Chi si è già rimesso in marcia è Los Angeles: dopo l’esperienza fallimentare al Mondiale per Club, l’FC sembra aver ritrovato fiducia e lo dimostrano le tre vittorie consecutive contro Colorado, Dallas e Minnesota, fondamentali per rientrare tra le prime quattro ad Ovest. La striscia vincente potrebbe proseguire nel derby losangelino con i Galaxy, battuti mercoledì scorso da Austin e sempre più ultimi nella Western Conference.

Le previsioni sulle altre partite

L’Inter Miami di Leo Messi nel turno infrasettimanale ha subito una brutta battuta d’arresto dopo 5 vittorie di fila, naufragando nello scontro diretto con Cincinnati. Mentre la società sta perfezionando l’acquisto di De Paul – il centrocampista dell’Atletico Madrid si prepara ad infoltire la colonia di argentini in Florida – gli uomini di Javier Mascherano dovranno fare attenzione ai New York Red Bulls: colpaccio possibile ma sarà complicato riuscire a tenere la porta inviolata per una delle squadre difensivamente meno solide del torneo.

Non dovrebbero deludere dal punto di vista dello spettacolo neppure Dallas-St. Louis e Seattle Sounders-San Jose Earthquakes: anche in questo caso i gol complessivi saranno verosimilmente almeno tre. Il segno “gol”, infine, potrebbe uscire in Atlanta-Charlotte (il club della Carolina del Nord non rimane a secco di reti ormai da aprile) ed in Real Salt Lake-Cincinnati.

MLS: possibili vincenti

Columbus Crew (in Columbus Crew-DC United)

Nashville (in Nashville-Toronto FC)

Los Angeles FC (in Los Angeles FC-Los Angeles Galaxy)

Le partite da almeno tre gol complessivi

New York Red Bulls-Inter Miami

Dallas-St. Louis City

Seattle Sounders-San Jose Earthquakes

MLS: le partite da almeno un gol per squadra

Atlanta United-Charlotte

Dallas-St. Louis City

Real Salt Lake-Cincinnati

Comparazione quote

La vittoria di Los Angeles è quotata a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “Gol” in Dallas-St. Louis City è quotato invece a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI