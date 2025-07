Pronostici Eliteserien e Allsvenskan 19 luglio: Bodo in casa della capolista

Eliteserien e Allsvenskan, in Norvegia il Bodo/Glimt sta recuperando terreno ma non sarà semplice fare bottino pieno in casa del Viking primo in classifica.

Il Bodo/Glimt, campione di Norvegia in carica, sta man mano riprendendo quota in classifica dopo un inizio al di sotto delle aspettative. In settimana la squadra di Kjetil Knutsen ha portato a casa un’altra vittoria, nel recupero con il Fredrikstad, castigato 1-0 da una rete di Aleesami. Si è trattato del secondo successo consecutivo, a distanza di pochi giorni da quello con il Sandefjord (2-0). Così facendo i gialloneri sono saliti al quarto posto, a -10 dal Viking capolista, che però ha giocato 3 partite in più rispetto ai semifinalisti dell’ultima Europa League.

La remuntada, dunque, è ancora possibile, considerando che siamo solo a metà torneo. In questo weekend il Bodo farà visita proprio al Viking, reduce da due brutti passi falsi tra coppa nazionale e campionato: domenica scorsa gli uomini di Morten Jensen hanno hanno incassato la prima sconfitta in Eliteserien da marzo, perdendo lo scontro diretto con il Brann (3-1). Qualcosa si è rotto? Vedremo, anche se il rendimento casalingo quasi perfetto del club di Stavanger – sei vittorie, due pareggi e zero sconfitte – smorza un po’ gli entusiasmi del Bodo/Glimt, che in settimana ha pure sprecato qualche energia in più. In crisi nera, invece, l’altra big di Norvegia, il Molde: nell’ultima giornata i biancoblu sono stati surclassati 4-2 dal Fredrikstad, rimediando il terzo k.o. di fila, il quarto in cinque partite. La squadra di Per Hogmo dovrebbe riuscire ad invertire la rotta nel match con il disastroso Stromsgodset, penultimo con soli 6 punti conquistati ed alle prese con una striscia di sconfitte che va avanti senza soste da aprile.

Djurgarden-Elfsborg gara da “gol”

In Svezia il Djurgarden, giunto alle semifinali nell’ultima edizione della Conference League, fatica a trovare un minimo di continuità. Dopo i due risultati positivi contro Norrkoping e Degerfors, è arrivata un’impronosticabile sconfitta in casa dell’ultima in classifica, il Varnamo, ed il terzo posto si è allontanato ulteriormente.

Il prossimo avversario del Djurgarden, l’Elfsborg, ha 10 punti in più ed è “soltanto” quarto. I gialloneri, ad ogni modo, sembrano avere maggiori certezze rispetto agli uomini di Jani Honkavaara e dovrebbero riuscire quantomeno ad evitare la sconfitta in una sfida da almeno una rete per parte. Vittoria alla portata invece per il Malmo, che in settimana ha sigillato la qualificazione al secondo turno dei preliminari di Champions League, conquistati ai danni dei georgiani dell’Iberia: l’Oster, che ha ottenuto un solo successo nelle ultime sei giornate, non fa paura. Chiudiamo con il GAIS, sesto in classifica e imbattuto da inizio maggio: vincere in casa del Degerfors, reduce da ben sei sconfitte di fila, non dovrebbe essere rappresentare un problema.

Eliteserien e Allsvenskan: possibili vincenti

Viking o pareggio (in Viking-Bodo/Glimt)

Malmo (in Oster-Malmo)

GAIS o pareggio (in Degerfors-GAIS)

La partita da almeno tre gol complessivi

Molde-Stromsgodset

Eliteserien e Allsvenskan: le partite da almeno un gol per squadra

Molde-Stromsgodset

Viking-Bodo/Glimt

Djurgarden-Elfsborg

Comparazione quote

La vittoria del Malmo è quotata a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.42 su Snai. Il segno “Gol” in Djurgarden-Elfsborg è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

