Pronostici ammoniti Brasileirao: la doppia di sabato 19 luglio

Pronostici ammoniti Brasileirao: il campionato brasiliano ha in programma tre partite nella serata di sabato. La doppia scelta sui possibili ammoniti

Nel sabato brasiliano ci sono tre partite. Ma noi non andiamo dietro a tutte. Scegliamo due uomini che viste le statistiche, visto il momento di forma della propria squadra e vista l’importanza del match che andranno ad affrontare, possono serenamente finire sul taccuino del direttore di gara.

Non ci dilunghiamo oltre, andiamo subito a capire insieme chi sono questi due uomini. Partiamo comunque dalla partita, quella tra il Fortaleza e il Bahia. Padroni di casa penultimi con soli dieci punti, ospiti che invece sono quarti in classifica. Evidente che serve una sterzata al Fortaleza, immediata, se vuole tornare in corsa per la salvezza. E quindi ci aspettiamo una partita giocata all’attacco: e tra gli ospiti c’è Santiago Ramos, difensore centrale, che potrebbe andare in difficoltà. Classe 2001, 13 presenze e due ammonizioni in questo campionato, 9 presenze un giallo in Libertadores, 4 presenze e una ammonizione nel campionato Baiano. Soffre quando la posta in gioco si alza e quella di sabato sera è una partita fondamentale per la sua squadra.

Pronostici ammoniti Brasileirao: ecco l’altro nome

Anche quella tra Vasco e Gremio è una sfida particolarmente accesa. Una sfida che mette in palio dei punti pesanti per una possibile salvezza. Sì, la classifica è corta in Brasile e con un paio di risultati negativi ti potresti ritrovare lì, sotto, a rischiare.

Scegliamo un giocatore del Gremio, un centrocampista. Il profilo è quello di Mathias Villasanti, classe 1997, quindi con una certa esperienza, che però nel momento in cui c’è da tirare fuori la cattiveria lo fa senza problemi. Undici partite in campionato cinque gialli, tre partite in Coppa, un’ammonizione, 10 partite nel campionato Gaucho altre cinque ammonizioni. Insomma, come non possiamo non nominarlo in queste nostre scelte.

Quindi, andiamo a fare un riepilogo: Santiago Ramos (Bahia) ammonito plus e Villasanti (Gremio) ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 9,12 volte la posta.