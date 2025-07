La caldissima estate di Sinner: all’improvviso spunta (di nuovo) Lara

Lara Leito fa ritorno nella vita di Jannik Sinner: ecco cosa è successo nelle scorse ore e come stanno le cose con Laila Hasanovic.

Ha lasciato i suoi familiari e la coppa a Bolzano, non troppo distante dai luoghi in cui è nato e cresciuto. Dopodiché, senza – giustamente – dare spiegazioni a nessuno, men che meno ai giornalisti che erano lì nella speranza di poterlo intervistare, è salito a bordo di un jet privato ed è partito alla volta di una destinazione che non ci è dato conoscere.

Fino a questo momento, Jannik Sinner è riuscito a mantenere il suo segreto. Ma certi segreti, si sa, sono un po’ come quello di Pulcinella: lui non lo ha detto apertamente, ma tutti sanno che molto probabilmente è in Danimarca che si è diretto per trascorrere qualche giorno in tutta tranquillità dopo l’exploit di Wimbledon. E non per l’atmosfera romantica e fantastica del cosiddetto paese delle favole, quanto piuttosto perché a Copenaghen ci vive una certa ragazza di sua conoscenza.

Il suo nome è Laila Hasanovic, già da qualche settimana balzata agli onori delle cronache per la sua presunta relazione, appunto, con il numero 1 del tennis mondiale. Lei è una modella, è bellissima e, guarda caso, era prima a Parigi, poi a Londra, proprio in concomitanza dei due Slam. L’ipotesi è che si frequentino da qualche mese e che lui, dopo gli Internazionali d’Italia, fosse volato alla volta della città della Sirenetta per ritagliarsi qualche momento in sua compagnia.

Laila e Lara, come stanno le cose con Sinner

Prima ancora di Laila, come ricorderanno i bene informati, c’era stata un’altra, anch’essa solo presunta in realtà, fiamma. Un’altra modella, anche lei dal fascino ipnotico, che era stata avvistata insieme a Jannik in quel di Montecarlo.

Parliamo di Lara Leito, che adesso, archiviato lo Slam britannico, è tornata a gravitare nell’ottica del fenomeno di San Candido. Qualche ora fa, uno dei due coach di Sinner, Darren Cahill, ha postato su Instagram un bel carosello riassuntivo dell’esperienza a Wimbledon. E indovinate un po’ chi si è affrettato a commentare il post, dopo aver fatto tap sul tasto “Mi piace”?

Proprio lei, la bella Lara, che in risposta alla didascalia dell’australiano (“Bravo Jannik!”) ha scritto “Bravo team”, con una serie di emoticon a corredo del messaggio. Una frase breve, molto sintetica, che lascia tuttavia intendere che vi sia una certa confidenza con l’allenatore. E che con lui, probabilmente, avrà avuto modo, in qualche occasione, di scambiare due parole…