I pronostici di sabato 19 luglio: Brasileirao, Eliteserien, Allsvenskan e MLS

I pronostici di sabato 19 luglio, si gioca il campionato brasiliano, in campo anche Eliteserien, Allsvenskan e MLS

Il Bodo/Glimt, campione di Norvegia in carica, sta man mano riprendendo quota in classifica dopo un inizio al di sotto delle aspettative. In settimana la squadra di Kjetil Knutsen ha portato a casa un’altra vittoria, nel recupero con il Fredrikstad, castigato 1-0 da una rete di Aleesami. Si è trattato del secondo successo consecutivo, a distanza di pochi giorni da quello con il Sandefjord (2-0). Così facendo i gialloneri sono saliti al quarto posto, a -10 dal Viking capolista, che però ha giocato 3 partite in più rispetto ai semifinalisti dell’ultima Europa League.

La remuntada, dunque, è ancora possibile, considerando che siamo solo a metà torneo. In questo weekend il Bodo farà visita proprio al Viking, reduce da due brutti passi falsi tra coppa nazionale e campionato: domenica scorsa gli uomini di Morten Jensen hanno hanno incassato la prima sconfitta in Eliteserien da marzo, perdendo lo scontro diretto con il Brann (3-1).

In crisi nera, invece, l’altra big di Norvegia, il Molde: nell’ultima giornata i biancoblu sono stati surclassati 4-2 dal Fredrikstad, rimediando il terzo k.o. di fila, il quarto in cinque partite. La squadra di Per Hogmo dovrebbe riuscire ad invertire la rotta nel match con il disastroso Stromsgodset,

I pronostici sulle altre partite

L’Inter Miami di Leo Messi nel turno infrasettimanale ha subito una brutta battuta d’arresto dopo 5 vittorie di fila, naufragando nello scontro diretto con Cincinnati. Mentre la società sta perfezionando l’acquisto di De Paul – il centrocampista dell’Atletico Madrid si prepara ad infoltire la colonia di argentini in Florida – gli uomini di Javier Mascherano dovranno fare attenzione ai New York Red Bulls.

Non dovrebbero deludere dal punto di vista dello spettacolo neppure Dallas-St. Louis e Seattle Sounders-San Jose Earthquakes: anche in questo caso i gol complessivi saranno verosimilmente almeno tre. Il segno “gol”, infine, potrebbe uscire in Atlanta-Charlotte (il club della Carolina del Nord non rimane a secco di reti ormai da aprile) ed in Real Salt Lake-Cincinnati.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL + OVER 2,5 in Dallas – St. Louis City, MLS, ore 02:30

Vincenti

TROMSO (in Tromsø-Bryne, Eliteserien, ore 17:00)

(in Tromsø-Bryne, ore 17:00) COLUMBUS CREW (in Columbus Crew-DC United, MLS, ore 01:30)

(in Columbus Crew-DC United, ore 01:30) NASHVILLE (in Nashville SC-Toronto, MLS, ore 02:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Vålerenga-Haugesund , Eliteserien, ore 14:30

, Eliteserien, ore 14:30 Sandefjord-Kristiansund , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 New York Red Bulls-Inter Miami, MLS, ore 02:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Viking-Bodo Glimt , Eliteserien, ore 18:00

, Eliteserien, ore 18:00 Atlanta-Charlotte , MLS, ore 01:30

, MLS, ore 01:30 Germania-Francia, Europei Femminili, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 10.27 GOLDBET ; 10.11 SNAI; 10.27 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Fortaleza-Bahia, Brasileirao, ore 21:00