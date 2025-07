Pronostico Vitoria-RB Bragantino: continua il momento nero

Vitoria-Bragantinoè una partita della quindicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

Un momento nerissimo per il Vitoria, che non vince in campionato da maggio e che occupa posizioni pericolose di classifica. Non sembra esserci modo, dentro i padroni di casa, di tirarsi fuori da questa situazione. Molto molto complicato.

Il momento è di tutt’altro spessore invece in casa Bragantino: gli ospiti occupano il terzo posto in classifica a soli tre punti dalla vetta nonostante, a differenza di quelle che stanno davanti, abbia una difesa tutt’altro che granitica. Sono 14 i gol subiti (il Cruzeiro ne ha presi 9, il Flamengo 5), e 18 quelli fatti. E come si può ritrovare così in alto? La risposta è semplice, vincendo diverse partite di corto muso, come direbbe qualcuno in Italia.

Vengono da due risultati utili di fila gli ospiti, cinque nelle ultime sei partite. Quindi stanno bene e vogliono rimanere in posizioni di classifica che di solito vengono occupati da altre squadre. Insomma, visti gli ingredienti, è evidente che possa venire fuori una partita diversa da come una volta ci si sarebbe potuti aspettare. Anche perché molto spesso gli incroci tra queste due squadre hanno avuto qualcosa in comune: il fattore campo è stato quasi sempre decisivo. Non stavolta, però.

Come vedere Vitoria-Bragantino in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la quindicesima giornata del Brasileirao Vitoria-Bragantino, in programma domenica alle 21:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Vittoria esterna ma con un risultato finale diverso da quello che uno si potrebbe immaginare. Sì, il Bragantino si prenderà i tre punti dentro una gara da almeno una rete per squadra. Questa è la novità: nel campionato brasiliano si segna poco e quindi la quota del GOL vale due volte la posta in Italia. Assolutamente da provare.

Le probabili formazioni di Vitoria-Bragantino

VITORIA (4-5-1): Arcanjo; Caceres, Edu, Ze Marcos, Jesus; Ricardo, Willian, Ronaldo Lopes, Matheuzinho, Lucas Braga; Renato Kayzer.

BRAGANTINO (4-3-3): Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Rodriguez, Guilherme; Gabriel, Fabinho, Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Sasha, Mosquera.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2