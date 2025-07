Pronostico Sport Recife-Botafogo: Ancelotti alla terza utile di fila

Sport Recife-Botafogo è una partita della quindicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 22:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Ci ha provato in tutti i modi Davide Ancelotti a regalarsi la prima vittoria interna dopo la bella affermazione lontano dalle mura amiche al debutto sulla panchina del Botafogo. Niente da fare, però: il muro alzato dal Vitoria ha retto e lo zero a zero non si è mai schiodato.

Ma adesso c’è un’altra importante occasione per il giovane tecnico italiano: la sua squadra infatti va a giocare sul campo di uno Sport Recife che si presenta a questo appuntamento dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e una classifica che rende l’idea di quella che è la situazione: ultimo posto in classifica con solamente tre punti conquistati fino al momento e una retrocessione che sembra già scritta solamente dopo poche giornate.

Evidente che i valori in campo sono totalmente diversi. Evidente che c’è una squadra, quella ospite, che vuole e sogna il colpaccio esterno che è assolutamente nelle corde. E la quota è davvero da sfruttare.

Come vedere Sport Recife-Botafogo in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la quindicesima giornata del Brasileirao Sport Recife-Botafogo, in programma domenica alle 22:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Botafogo è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.70 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria del Botafogo: e la quota vista la classifica e visto il momento di forma di queste due squadre è assolutamente da sfruttare. La formazione allenata da Davide Ancelotti si prenderà i tre punti senza particolari problemi. Senza nemmeno subire gol.

Le probabili formazioni di Sport Recife-Botafogo

SPORT RECIFE (4-4-2): Gabriel; Matheus, Thyere, Chico, Igor Carius; Ze Lucas, Rivera, Oliveira, Lucas Lima; Barletta, Paciencia.

BOTAFOGO (4-3-3): Victor; Vitinho, Kaio, Barboza, Alex Telles; Marlon Freites, Artur, Savarino; Allan, Cabral, Montoro.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2