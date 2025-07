Pronostico Palmeiras-Atletico Mineiro: vittoria scontata con questo risultato

Palmeiras-Atletico Mineiro è una partita della quindicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 22:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha perso un’occasione importante il Palmeiras nel turno giocato all’inizio di questa settimana, quella di avvicinare la testa della classifica dopo la sconfitta del Flamengo. Il pareggio interno contro il Mirassol ha lasciato un po’ di amaro in bocca, ma nella serata di domenica c’è subito l’occasione per tornare a vincere, sempre in casa, contro l’Atletico Mineiro.

Che non solo viene da una sconfitta in campionato, ma che ha giocato giovedì notte in Copa Sudamericana, vincendo in trasferta, e che quindi ha una partita in più nelle gambe che alla fine di questi novanta minuti potrebbe fare la differenza. E poi c’è la classifica che ci à un ulteriore quadro: il Palmeiras, nonostante abbia una gara in meno da recuperare dopo le fatiche al Mondiale per Club, è davanti di tre punti. Quindi, tutto lascia presagire ad una semplice affermazione dei padroni di casa.

Che hanno pure il dente avvelenato, ovvio: si aspettavano infatti di fare un sol boccone del Mirassol ma non ci sono riusciti. Una situazione che ha messo nelle vene ancora più voglia di vincere, ancora più voglia di fare bene. E lo sappiamo che alla fine, quando si affronta una gara con un solo obiettivo e non viene presa principalmente sotto gamba, il risultato viene raggiunto.

Come vedere Palmeiras-Atletico Mineiro in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la quindicesima giornata del Brasileirao Palmeiras-Atletico Mineiro, in programma domenica alle 22:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Sono solamente nove i gol subiti in campionato dal Palmeiras, una delle migliori difese fino al momento. E siccome l’Atletico Mineiro di gol ne ha fatti 14 – uno a partita di media, anche se ovviamente non sono distribuiti così – crediamo che i padroni di casa possano riuscire a prendersi i tre punti senza nemmeno subire una rete. Una situazione che ci appare, quindi, delineata.

Le probabili formazioni di Palmeiras-Atletico Mineiro

PALMEIRAS (4-3-3): Weverton; Mayke, Gomez, Fuchs, Piquerez; Rios, Felipe Anderson, Raphael; Moreno, Vitor Roque, Torres.

ATLETICO MINEIRO (4-5-1): Delfim; Natanael, Lyanco, Alonso, Guillherme; Gabriel, Franco, Rubens, Gustavo, Dudu; Hulk.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0