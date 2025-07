Pronostico New York Red Bulls-Inter Miami: riprende la corsa nella valanga di gol

New York Red Bulls-Inter Miami è un match della MLS e si gioca nella notte tra sabato e domenica all’1:30. Tv, probabili formazioni e pronostico

Una striscia di tre vittorie di fila fermata da Cincinnati. A Messi e soci l’ultima trasferta del campionato americano ha regalato una delusione enorme. Sembrava lanciato l’Inter Miami nella rincorsa al primo posto. Però lo stop è arrivato brusco, con un tre a zero che non lascia spazio a commenti o altre parole da dire.

Subito però c’è l’occasione per rifarsi. In casa dei New York Red Bulls che non possono fare paura ad una formazione che sarebbe costruita per vincere tutto vista la qualità enorme che ha dentro la rosa. Certo, parliamo di gente avanti con l’età, che ormai è a fine carriera, ma anche al Mondiale per Club abbiamo visto comunque una squadra viva che non sta malissimo nemmeno sotto l’aspetto fisico.

Detto questo, perché il New York Red Bulls non può fare paura? Intanto per la classifica che ha: cinque punti in meno con tre partite in più giocate. Quindi ipoteticamente potrebbero essere anche diciotto – se l’Inter Miami riuscisse sempre a fare il suo. E poi in generale il momento della formazione di casa che sì viene da una bella vittoria – 5-3 – contro England Revolution, ma che prima di questa affermazione non vinceva una partita dallo scorso 1 giugno. La sensazione netta che c’è stata, anche leggendo i commenti al di là dell’Oceano, è che si sia trattato solamente di una fiammata e niente più. Un colpo di coda senza chissà quali miglioramenti nel gioco. Tutto questo, insomma, ci porta a dire solamente una cosa.

Come vedere New York Red Bulls-Inter Miami in diretta tv e in streaming

La sfida New York Red Bulls-Inter Miami, in programma nelle notte tra sabato e domenica all’1:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

I padroni di casa il gol lo prendono sempre. E lo prenderanno anche questa volta. l’Inter Miami il gol lo prende sempre. E lo prenderà anche stavolta. Quindi, in una gara da almeno una rete per squadra, riprenderà la corsa di Messi e soci ai primi posto della classifica della MLS.

Le probabili formazioni di New York Red Bulls-Inter Miami

NEW YORK RED BULLS (4-2-3-1): Coronel; Duncan, Nealis, Eile, Valencia; Edelman, Donkor; Sofo, Forsberg, Carmona; Choupo-Moting.

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Fray, Lujan, Picart, Alba; Allende, Busquets, Solari, Segovia; Messi, Suarez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3