Pronostico Internacional-Ceara: il tabù non viene infranto

Internacional-Ceara è una partita della quindicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 16:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

La classifica del campionato brasiliano dopo quattordici giornate – anche se alcune squadre hanno dei match da recuperare – ci dice che il Ceara è davanti all’Internacional in questo momento. Una situazione che comunque dovrebbe essere ribaltata molto presto. O almeno iniziare ad essere ribaltata.

Diciamo questo per un paio di motivi: il primo è che i padroni di casa vengono da una bella affermazione interna contro il Vitoria nella quale hanno dimostrato di avere una buona compattezza difensiva che fa sempre la differenza. E poi c’è, anche, una specie di tabù per il Ceara contro questa squadra. Negli ultimi sei confronti, infatti, mai la formazione ospite, se si è giocato in casa o in trasferta non ha fatto differenza, è riuscita a portare a casa i tre punti.

Potrebbe sembrare poco e ma intanto non lo è. C’è da aggiungere, anche, che o padroni di casa hanno una rosa oggettivamente migliore e possono realmente riuscire a conquistare questi tre punti che farebbero iniziare una rimonta in classifica che siamo sicuri, prima o poi, porterà al sorpasso.

Come vedere Internacional-Ceara in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la quindicesima giornata del Brasileirao Internacional-Ceara, in programma domenica alle 16:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Non ci aspettiamo una gara fantastica e ricca di emozioni. Ci aspettiamo una sfida nella quale il Ceara sa bene di dover lottare in tutti i modi per portare a casa un punto. Non ci riuscirà: l’affermazione dell’Internacional, che sarà complessa, alla fine ci pare molto probabile.

Le probabili formazioni di Internacional-Ceara

INTERNACIONAL (4-3-3): Rochet; Aguirre, Vitao, Clayon, Victor; Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick; Borre, Wesley, Carbonero.

CEARA (4-3-3): Ferreira; Fabiano, Marllon, William, Bahia; Sobral, Diego, Aylon; Galeano, Romulo, Fernandinho.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0