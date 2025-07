Pronostico Cruzeiro-Juventude: numeri horror lontano dai propri tifosi

Cruzeiro-Juventude è una partita della quindicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 21:00 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico.

Nel turno infrasettimanale del Brasileirao il Cruzeiro si è tolto una gigantesca soddisfazione, confermando allo stesso tempo il grande momento di forma. Il club di Belo Horizonte ha dato una lezione al Fluminense, semifinalista del Mondiale per Club che si è appena concluso, espugnando il Maracana con un perentorio 2-0.

Una vittoria figlia dell’ottimo primo tempo della formazione di Leonardo Jardim, che dopo mezz’ora era già in vantaggio di due gol: ad aprire le danze è stato Bruno, ma dopo appena 5 minuti l’ex Juventus Kaio Jorge aveva già raddoppiato, sfruttando sempre un assist di Matheus Pereira, di gran lunga il migliore in campo.

Per l’attaccante che nel 2021 era stato acquistato dalla Signora – pochissime le presenze in maglia bianconera e non andò meglio nel prestito al Frosinone – è un momento veramente magico. Con quello segnato al Fluminense sono 12 in totale i gol messi a segno in questa edizione del Brasileirao. Grazie al successo di Rio il Cruzeiro si è preso la vetta solitaria della classifica: è a +3 sul Flamengo, anche se i rossoneri hanno giocato una partita in meno. In attesa di conoscere il risultato del Mengao, gli uomini di Jardim nel weekend tenteranno di allungare ulteriormente nel match casalingo con la Juventude, impantanata da un po’ di tempo in zona retrocessione. I biancoverdi sono reduci dalla vittoria (la prima da aprile) contro lo Sport Recife ma in trasferta sono un vero e proprio disastro: lontano da casa, infatti, non hanno ottenuto neanche un punto.

Come vedere Cruzeiro-Juventude in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la quindicesima giornata del Brasileirao tra Cruzeiro e Juventude, in programma domenica alle 21:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Il Cruzeiro è primo in classifica, sta bene, è reduce da una vittoria importante e non dovrebbe avere problemi contro la Juventude, ancora a secco di punti in trasferta. Immaginiamo un successo netto da parte di Kaio Jorge e compagni: previste almeno tre reti complessive, considerando che la Juventude ha incassato ben 17 gol fuori casa.

Le probabili formazioni di Cruzeiro-Juventude

CRUZEIRO (4-4-2): Hugo Souza; Matheuzinho, Felix Torres, Cacà, Angileri; Ryan, Maycon, José Martinez, Garro; Magno, Hector Hernandez.

JUVENTUDE (4-3-3): Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzman Rodriguez, Guilherme Lopez; Gabriel, Eric Ramires, Jhon Jhon; Barbosa, Sasha, Vinicinho.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1