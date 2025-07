I pronostici di venerdì 18 luglio: Europei femminili, Eliteserien e altri campionati

I pronostici di venerdì 18 luglio, c’è Spagna-Svizzera degli Europei femminili e altre partite in giro per il mondo, Eliteserien inclusa

Le campionesse del Mondo contro le padrone di casa. Una squadra, la prima, che ha chiuso al primo posto nel girone a punteggio pieno; una squadra, la seconda, che ha raggiunto i quarti di finale grazie ad una rete in pieno recupero nell’ultima giornata della prima fase di questo Europeo. Quindi, pure questa situazione, ci dice tanto.

Quattordici gol segnati in 3 partite. Le Furie Rosse sono una macchina da guerra che non avranno ostacoli fino alla finale. Il cammino è spianato perché la Spagna è una squadra superiore a tutte quelle che ci sono alla manifestazione. Una squadra perfetta, sia sotto l’aspetto tecnico – c’è tantissima qualità – sia sotto l’aspetto fisico. Un lavoro iniziato una decina di anni fa e che immediatamente dato i suoi frutti. Inutile stare qui a girarci intorno cercando di dare ulteriori spiegazioni. Chi conosce minimamente il calcio femminile sa benissimo che questa partita non ha storia.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da over 2,5 e gol occhio a Sparta Prague B-Banik Ostrava B e FC Vlasim-Slavia Prague B, Sarpsborg 08-Rosenborg dell’Eliteserien norvegese, Jagiellonia Białystok-Nieciecza dell’Ekstraklasa e l’amichevole tra Como e Lille.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 3,5 in Spagna-Svizzera, Europei femminili, ore 21:00

Vincenti

INTER TURKU (in KTP-Inter Turku, Veikkausliga , ore 17:00)

(in KTP-Inter Turku, Veikkausliga ore 17:00) SLASK WROCLAW (in Slask Wroclaw-Wieczysta Krakow, I Liga Polonia , ore 18:00)

(in Slask Wroclaw-Wieczysta Krakow, I Liga Polonia ore 18:00) COPENAGHEN (in Viborg-Copenaghen, Superliga Danimarca, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Sparta Prague B-Banik Ostrava B , Czechia 2. Liga, ore 17:00

, Czechia 2. Liga, ore 17:00 FC Vlasim-Slavia Prague B, Czechia 2. Liga, ore 17:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Sarpsborg 08-Rosenborg , Eliteserien, ore 18:00

, Eliteserien, ore 18:00 Jagiellonia Białystok-Nieciecza , Ekstraklasa, ore 18:00

, Ekstraklasa, ore 18:00 Como-Lille, Amichevole, ore 19:30

Comparazione quota totale (gol + over): 11.35 GOLDBET ; 12.11 SNAI; 11.35 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Viborg-Copenaghen, Superliga Danimarca, ore 19:00