Pronostico Spagna-Svizzera femminile: la goleada è scontata

Spagna-Svizzera è valida per i quarti di finale dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, streaming gratis

Le campionesse del Mondo contro le padrone di casa. Una squadra, la prima, che ha chiuso al primo posto nel girone a punteggio pieno; una squadra, la seconda, che ha raggiunto i quarti di finale grazie ad una rete in pieno recupero nell’ultima giornata della prima fase di questo Europeo. Quindi, pure questa situazione, ci dice tanto.

Quattordici gol segnati in 3 partite. Le Furie Rosse sono una macchina da guerra che non avranno ostacoli fino alla finale. Il cammino è spianato perché la Spagna è una squadra superiore a tutte quelle che ci sono alla manifestazione. Una squadra perfetta, sia sotto l’aspetto tecnico – c’è tantissima qualità – sia sotto l’aspetto fisico. Un lavoro iniziato una decina di anni fa e che immediatamente dato i suoi frutti. Inutile stare qui a girarci intorno cercando di dare ulteriori spiegazioni. Chi conosce minimamente il calcio femminile sa benissimo che questa partita non ha storia.

Quindi? Quindi goleada in arrivo. Quindi molti gol. Vabbè, per il pronostico vi invitiamo a leggere sotto.

Come vedere Spagna-Svizzera in diretta tv e in streaming

La sfida Spagna-Svizzera, in programma venerdì alle 21:00, sarà visibile in streaming gratuito sul sito della Uefa. Basterà solamente registrarsi e quindi accedere alla possibilità di vedere il match in questione senza nessun costo.

Il pronostico

Goleada. Almeno quattro reti spagnole. Almeno una nel primo tempo. E difficilmente la Svizzera segnerà una rete. Certo, questo potrebbe essere il risultato clamoroso della serata, vale a dire che le padrone di casa si congedino dalla manifestazione riuscendo ad esultare contro la Spagna, ma è abbastanza complicato e noi non ci fidiamo. Quindi larga vittoria spagnola. Con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Spagna-Svizzera

SPAGNA (4-3-3): Coll; Battle, Mendez, Lopez, Carmona; Vicky Putellas, Guijarro, Bonmati; Caldentey, Gonzalez Rodriguez, Pina.

SVIZZERA (5-3-2): Peng; Beney, Calligaris, Stierli, Maritz, Riesen; Reuler, Walti, Vallotto; Folmli, Pilgrim.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0