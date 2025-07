Pronostico Mirassol-Santos: Neymar guida la rimonta

Mirassol-Santos è una partita della quindicesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria contro la capolista Flamengo, nel turno nel mezzo della settimana, ha permesso al Santos di mettersi alle spalle un momento sicuramente non positivo. Tutti sulle spalle di Neymar, ovviamente: decisivo.

I bianconeri adesso vogliono rimettersi in marcia e avvicinare in classifica il Mirassol – adesso avanti di quattro punti – che invece è andato a prendersi un punto sul campo del Palmeiras. Mica facile, anzi. Un pareggio di prestigio per i verdi, che hanno messo in campo una grossa abnegazione tattica e hanno trovato anche un po’ di fortuna: le statistiche finali infatti ci dicono di un solo tiro in porta durante il match. Sfruttato nel migliore dei modi.

Ma la fortuna non aiuta sempre. Poi il campo parla e dice la verità. E il Santos, che ha una una buona squadra in generale con una stella ancora luccicante nonostante gli infortuni che hanno bloccato l’ultima parte della carriera, ha tutte le carte in regola per prendersi una vittoria esterna che sarebbe davvero di platino. Rimetterebbe in corsa Neymar e soci per un posto nelle coppe europee della prossima stagione. E siccome la classifica non è così lunga, allora è evidente che da qui alla fine della stagione si potrebbe ribaltare tutto. Quindi sì, vittoria esterna.

Come vedere Mirassol-Santos in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la quindicesima giornata del Brasileirao Mirassol-Santos, in programma sabato alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Santos è quotata 3.00 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.70 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Negli ultimi cinque scontri diretti il Santos non ha mai perso contro il Mirassol. E dovrebbe succedere di nuovo questa cosa, visto lo stato ottimo di forma fisica e mentale degli ospiti che si presentano a questo match dopo la clamorosa vittoria sul Flamengo capolista. Neymar di nuovo decisivo? Sì, potrebbe proprio andare così. Gara, infine, da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Mirassol-Santos

MIRASSOL (4-4-2): Walter: Lucas Ramon, Victor, Jemmers, Reinaldo; Moura, Danielzhinho, Felipe, Gabriel; Alesson, Carioca.

SANTOS (4-3-3): Brazao; Escobar, Basso, Peres, Souza; Rincon, Ze Rafael, Neymar; Barreal, Washington, Guilherme.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2