Pronostico Francia-Germania: la classica d’Europa ha già una squadra padrona

Francia-Germania è valida per i quarti di finale dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, streaming gratis

La classica d’Europa ha una squadra padrona. Francia e Germania si sfidano sabato sera per guadagnarsi l’accesso alla semifinale dell’Europeo con una squadra favorita. Non solo per quello che ha fatto vedere durante la prima fase, ma anche perché ha delle calciatrici migliori. E quasi sempre vincono le migliori.

La Francia può andare avanti in questa manifestazione: tre vittorie su tre nel girone, dominato, con la vittoria al debutto contro le campionesse in carica dell’Inghilterra che ha fatto capire immediatamente una cosa. Questa nazionale vuole arrivare in fondo e potrebbe essere trascinata dalle qualità di quelle davanti che sono di un livello superiore. La Germania, direte voi, è poca cosa? No, non lo è, ma la legnata contro la Svezia ha mostrato una squadra non in crescita, ma tutt’altro, una squadra che ha pure perso la capitana, Gwinn, per via di un problema fisico alla prima giornata. E sembrerebbe proprio che il contraccolpo mentale sia stato pagato a caro prezzo.

Se c’è come avrete capito una squadra favorita, c’è anche una certezza: entrambe quasi sicuramente troveranno la via della rete come successo negli ultimi due precedenti in Nations League che ci sono stati. Ma non solo: se davanti la Francia fa paura, dietro balla e ha preso gol anche dal Galles. Ma le francesi se ne prendono uno ne fanno due, e se ne prendono due ne fanno tre. E via dicendo.

Come vedere Francia-Germania in diretta tv e in streaming

La sfida Francia-Germania, in programma sabato alle 21:00, sarà visibile in streaming gratuito sul sito della Uefa. Basterà solamente registrarsi e quindi accedere alla possibilità di vedere il match in questione senza nessun costo.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Francia è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.57 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Quindi, in una gara da almeno tre reti complessive e da almeno un gol per squadra, ci appare scontata un’affermazione della Francia che conquisterà la semifinale dell’Europeo.

Le probabili formazioni di Francia-Germania

FRANCIA (4-3-3): Peyraud-Magnin; De Almeida, Lakrar, Sonbrath, Bacha; Karchoui, Jean-Francois, Geyoro; Baltimore, Katoto, Cascarino.

GERMANIA (4-2-3-1): Berger; Wamser, Minge, Knaak, Linder; Senss, Nusken; Brand, Dallmann, Buhl; Schuller.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1