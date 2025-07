Pronostico Fortaleza-Bahia: si interrompe la lunga striscia negativa

Fortaleza-Bahia è una partita della quindicesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 21:00 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico.

Neanche dieci giorni fa Fortaleza e Bahia si sono sfidate nei quarti di finale della Copa Nordeste e ad avere la meglio è stato il Tricolor (2-1) grazie ai due gol realizzati nei minuti finali della prima frazione di gioco da Willian José (rigore) e Caio Alexandre. Il Fortaleza ha provato a reagire e a scuotersi nella ripresa ma si è solo limitato ad accorciare le distanze a metà secondo tempo con Matheus Pereira. L’ennesima amarezza per il Leao, che nonostante qualche interessante novità arrivata dal mercato non riesce ad uscire dal buco nero in cui si è cacciata ormai da due mesi a questa parte.

Dallo scorso maggio, infatti, il Fortaleza ha incassato solamente sconfitte nelle varie competizioni, compresa la Copa Libertadores, una delle poche note positive del Tricolor (è riuscito a raggiungere i quarti di finale e ad agosto se la vedrà con gli argentini del Velez Sarsfield).

Domenica, intanto, ha incassato un altro k.o. Una sconfitta che brucia particolarmente, visto che è arrivata nel sentito derby cittadino con il Ceará. I bianconeri hanno espugnato lo stadio dei rivali grazie ad una rete di Galeano (0-1), acuendo la crisi di un club che adesso si ritrova al penultimo posto in classifica e che lunedì ha deciso di esonerare il tecnico argentino Juan Pablo Vojvoda, che era in carica dal 2021. Umore diametralmente opposto invece in casa Bahia: la formazione di Salvador è imbattuta da 5 partite ed in settimana, dopo il successo per 2-1 contro l’Atletico Mineiro in campionato, ha pareggiato 0-0 nell’andata del playoff di Copa Sudamericana con l’America de Cali (0-0), risultato che rinvia tutto alla gara di ritorno in programma in Colombia tra pochi giorni. Il Bahia, guidato dall’ex portiere Rogerio Ceni, è attualmente quarto nella graduatoria del Brasileirao, a sole tre lunghezze dalla vetta.

Come vedere Fortaleza-Bahia in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la quattordicesima giornata del Brasileirao tra Fortaleza e Bahia, in programma sabato alle 21:00 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Momento complicatissimo per il Fortaleza: al di là di chi ci sarà in panchina, è lecito attendersi una reazione da parte del Leao, considerando pure che il Bahia ha speso molte energie nella sfida di Sudamericana. I padroni di casa eviteranno verosimilmente la sconfitta in una gara in cui il numero dei gol complessivi sarà inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Fortaleza-Bahia

FORTALEZA (4-3-3): João Ricardo; Brítez, David Luiz, Pacheco, Tinga; Welison, Pochettino, Emmanuel Martínez; Pikachu, Lucero, Santos Costa.

BAHIA (4-3-3): Marcos Felipe; Santi Arias, Xavier, Mingo, Juba; Acevedo, Nestor, Araujo; Gauly, Pulga, Luciano Rodríguez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1