Pronostico Fluminense-Cruzeiro: nessuna sconfitta nelle ultime otto partite

Fluminense-Cruzeiro è una partita della quattordicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 00:30 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Fluminense torna a giocare un match di campionato a distanza di un mese e mezzo dall’ultima volta: quello di Rio de Janeiro è stato uno dei quattro club brasiliani che hanno partecipato al Mondiale per Club che ha appena chiuso i battenti, insieme a Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Nessuna di queste, però, è riuscita ad arrivare dove è arrivato il Tricolor, che si è spinto addirittura fino alle semifinali, arrendendosi ai futuri campioni del Chelsea. Un’avventura straordinaria, che resterà per sempre impressa nella memoria dei tifosi.

Dopo aver chiuso al secondo posto nel girone – vittoria per 4-2 con i sudcoreani dell’Ulsan e due pareggi, tra cui quello con il più blasonato Borussia Dortmund – gli uomini di Renato Portaluppi si sono tolti la soddisfazione di eliminare i vicecampioni d’Europa dell’Inter (0-2) negli ottavi e di rispedire a casa anche l’ex allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, da quest’anno al timone dell’Al-Hilal. In semifinale sono stati poi costretti ad alzare bandiera bianca davanti ai Blues, castigati da una doppietta di Joao Pedro, cresciuto proprio nelle giovanili del Tricolor. Thiago Silva e compagni cercheranno di far tesoro di questa esperienza per riprendere quota nella classifica del Brasileirao. Il Fluminense attualmente è settimo, a -7 dalle due squadre che si spartiscono la vetta, Flamengo e Cruzeiro.

Nel turno infrasettimanale faranno in modo di recuperare terreno nei confronti del club di Belo Horizonte, che rispetto al Fluminense ha giocato due partite in più. Il Cruzeiro è imbattuto in campionato da aprile e lo scorso fine settimana ha strapazzato 4-1 il Gremio. Protagonista assoluto del match l’ex attaccante della Juventus Kaio Jorge, autore di una tripletta. Per il giovane centravanti, in Italia tormentato dagli infortuni, è un momento davvero magico: i due gol contro il Gremio gli hanno permesso di arrivare in doppia cifra (11 reti).

Il pronostico

Il Fluminense arriva a quest’appuntamento con grande entusiasmo ed è imbattuto da 11 match casalinghi con il Cruzeiro ma non sarà semplice battere una squadre che sta attraversando un buon momento sotto tutti i punti di vista e che non conosce sconfitta da ben otto partite. Prevediamo un match equilibrato, che potrebbe anche terminare in pareggio. Il numero dei gol complessivi dovrebbe essere inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Fluminense-Cruzeiro

FLUMINENSE (4-3-3): Fabio; Xavier, Freytes, Thiago Silva, Renè; Martinelli, Bernal, Nonato; Canobbio, Everaldo, Serna.

CRUZEIRO (4-2-3-1): Cassio; William, Bruno, Fagner, Villalba; Romero, Lucas Silva; Eduardo, Matheus Pereira, Wanderson; Kaio Jorge.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1