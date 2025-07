I pronostici di giovedì 17 luglio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 17 luglio, si chiude il ritorno del primo turno di qualificazione di Europa League e Conference League

In Europa League Il Cluj deve per forza vincere dopo lo 0-0 con gli ungheresi del Paks: davanti al proprio pubblico i rumeni non deluderanno le attese, soprattutto dopo l’esordio vincente in campionato contro l’Unirea Slobozia. Già all’andata hanno avuto maggiore possesso palla e hanno provato in più occasioni il tiro, senza riuscire a sfondare. Col fattore campo la vittoria dovrebbe arrivare.

In Conference League ci sono state parecchie sorprese all’andata. Su tutte, il tracollo dei bosniaci del Borac Banja Luka, davanti al loro pubblico, contro gli andorrani del Santa Coloma. Il risultato esatto di 1-4 era addirittura a quota 501 su Bet365. Il Borac, adesso, dovrà vincere con almeno tre gol di scarto in trasferta per portare la doppia sfida ai supplementari ed evitare una clamorosa eliminazione, impresa difficile ma che resta comunque alla portata degli uomini di Mladen Zizovic, a patto che si cambi completamente marcia rispetto ad una settimana fa. La differenza tra le due compagini, infatti, rimane netta (i bosniaci nella scorsa edizione di Conference hanno sfiorato la qualificazione ai quarti di finale) e non sarebbe sorprendente se i bosniaci riuscissero a ribaltare tutto in un match che promette almeno tre gol complessivi, sulla falsariga dall’andata.

I pronostici sulle altre partite

Vittoria con tentativo di ribaltone possibile dopo la sconfitta dell’andata per il Dudelange contro l’Atletic Club d’Escaldes già battuto lo scorso anno col risultato di 2-0. Deve provare la rimonta anche l’Hjk Helsinki preso a pallate dall’NSÍ all’andata, in una sfida però condizionata dall’espulsione dopo appena venti minuti di un calciatore finlandese.

Pronostici: la scelta del Veggente

• DUDELANGE vincente in Dudelange-Atletic Club d’Escaldes, Conference League, ore 19:00

Vincenti

CLUJ (in Cluj-Paksi, Europa League, ore 19:30)

(in Cluj-Paksi, Europa ore 19:30) BORAC BANJA LUKA (in Santa Coloma-Borac Banja Luka, Conference League, ore 18:00)

(in Santa Coloma-Borac Banja Luka, ore 18:00) HJK (in HJK Helsinki-NSÍ, Conference League, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

KÍ-SJK , Europa League, ore 20:45

, Europa League, ore 20:45 HJK-NSÍ , Europa League, ore 18:00

, Europa League, ore 18:00 Paide-Magpies, Conference League, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Rabotnicki Skopje-FC Torpedo Belaz Zhodino , Conference League, ore 18:00

, Conference League, ore 18:00 Hegelmann Kaunas-St Patrick’s , Conference League, ore 18:00

, Conference League, ore 18:00 Neman Grodno – Urartu, Conference League, ore 20:00

Comparazione quota totale (gol + over): 13.97 GOLDBET ; 12.61 SNAI; 13.97 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Santa Coloma-Borac Banja Luka, Conference League, ore 18:00