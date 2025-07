Pronostico Santos-Flamengo: tutto cambiato in 2 anni

Santos-Flamengo è una partita della quattordicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì all’1:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

Il ritorno a casa dopo il Mondiale per Club è stato ottimo per il Flamengo: vittoria senza particolari problemi contro il Sao Paulo, ripreso il primo posto in classifica – con una gara in meno rispetto alle dirette concorrenti – e la sensazione di aver guadagnato in autostima. Anzi, non è una sensazione: vista la prestazione sfornata nel corso dell’ultima uscita in campionato, è un dato di fatto.

Adesso però il compito è sicuramente complicato in trasferta contro il Santos. Ma di cose, in due anni, ne sono successe parecchie. Ed è successo, pure, che i rossoneri adesso siano una squadra completamente diversa rispetto a quella di due anni fa che aveva permesso al Santos di affermarsi sia in casa che in trasferta in campionato. Il pronostico è totalmente ribaltato e anche la classifica ci parla della formazione di casa come una nobile decaduta. Sì, sedicesimo posto al momento, in corsa per non retrocedere, con solamente undici gol fatti e 14 subiti.

Possiamo quindi considerare un momento positivo quello del Santos, ma rimane una formazione molto diversa dal Flamengo che non vuole lasciare il primo posto in classifica e vuole mantenere un ipotetico vantaggio di tre punti – qualora venisse vinto il recupero – sulla diretta concorrente per il campionato. Insomma, chiudendo il discorso, la vittoria in trasferta è da considerare come risultato finale più probabile.

Come vedere Santos-Flamengo in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la quattordicesima giornata del Brasileirao Santos-Flamengo, in programma all’1:00 nella notte tra mercoledì e giovedì, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Flamengo è quotata 1.90 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.70 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Con solamente quattro gol subiti nel corso del campionato, il Flamengo è ovviamente la miglior difesa. Quindi difficile segnarle. E siccome lì davanti i rossoneri hanno dei giocatori che in qualunque momento sembrano in grado di fare la differenza, è evidente che questa partita possa finire con una vittoria esterna nella quale, solamente gli ospiti, riusciranno a trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Santos-Flamengo

SANTOS (4-3-3): Brazao; Escobar, Joao Basso, Peres, Souza; Rafael, Pituca, Rollheister; Barraeal, Soares, Guilherme.

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Wesley, Leo Ortiz, Leo Pereira, Lucas; Jorginho, Allan; Luiz Araujo, De Arrascaeta, Bruno Henrique; Plata.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2