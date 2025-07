Pronostico RB Bragantino-San Paulo: finisce come a inizio anno

Bragantino-Sao Paulo è una partita della quattordicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 2:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Il terzo posto in classifica del Bragantino, reduce dalla vittoria esterna sul campo del Corinthians, è sicuramente il risultato meno pronosticabile all’inizio della stagione. Un avvio ottimo della formazione di casa che ospita un Sao Paulo in crisi.

Tre sconfitte di fila per gli ospiti, che non riescono a risollevarsi in un modo. Soprattutto per un motivo semplice: non si segna. I dieci gol fatti in questo campionato sono troppo pochi per pensare a qualcosa di importante e anche dietro si balla, con sedici reti subite. Insomma, il Bragantino in forma, sia fisica che mentale, potrebbe continuare ad alimentare i sogni di primo posto. Anche perché la classifica dice che c’è solamente un punto di differenza – ma anche una partita in più – rispetto al Flamengo che in questo momento guarda tutti dall’alto verso il basso.

C’è la grossa possibilità che questo match, anche come risultato finale, possa finire come è finita l’ultima partita giocata tra queste due squadre. Siete curiosi vero? Sì? Basta andare sotto, nel nostro pronostico, per scoprire tutto.

Come vedere Bragantino-Sao Paulo in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la quattordicesima giornata del Brasileirao Bragantino-Sao Paulo, in programma alle 2:30 nella notte tra mercoledì e giovedì, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Bragantino è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Sarà una partita molto tattica e anche molto nervosa (consigliamo anche di dare un’occhiata alle quote per over 4,5 cartellini). Che il Bragantino comunque, dentro un match di meno di tre reti complessive, dovrebbe riuscire a portare a casa. La sfida, come detto prima, si potrebbe pure chiudere con il risultato esatto di 1-0. Così com’è finita nello scorso febbraio.

Le probabili formazioni di Bragantino-Sao Paulo

BRAGANTINO (4-3-3): Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Rodriguez, Juninho; Gabriel, Eric Ramires, Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Sasha, Vinichinho.

SAO PAULO (3-5-2): Rafael; Ferraresi, Arboleda, Franco; Soares, Bodabilla, Alisson, Luciano, Diaz; Andre Silva, Francisco.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0