Pronostico Botafogo-Vitoria: Ancelotti piazza il bis

Botafogo-Vitoria è una partita della quattordicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 2:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Messa da parte la delusione per la sconfitta nel derby contro il Palmeiras al Mondiale per Club, il Botafogo è tornato a giocare in Patria e alla prima uscita, la scorsa settimana, ha vinto sul campo del Vasco. Quindi, l’era Davide Ancelotti, è iniziata nel migliore dei modi. E adesso i bianconeri vanno incontro ad una seconda vittoria.

Il Vitoria, formazione che occupa le ultime posizioni della classifica – e che viene da due sconfitte di fila – non può di certo fare paura ad una squadra che vuole alimentare il sogno scudetto. Sì, il Botafogo al momento non è nei posti che contano, ma davanti – e con una partita in meno rispetto alle altre – la classifica è corta e quindi vincendo si possono alimentare ovviamente i sogni di gloria.

Oggettivamente c’è poco da raccontare su questa partita: il divario tra le due formazioni che scenderanno in campo è abbastanza netto e non ci sono davvero possibilità che il finale possa essere diverso da una vittoria della formazione che scenderà in campo tra le mura amiche. E poi c’è anche la voglia di Ancelotti, dopo un debutto con i fiocchi in trasferta, di presentarsi davanti ai suoi nuovi tifosi con una seconda affermazione. Solamente regalando gioie, e tre punti, possono nascere le vere storie d’amore.

Come vedere Botafogo-Vitoria in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la quattordicesima giornata del Brasileirao Botafogo-Vitoria, in programma alle 2:30 nella notte tra mercoledì e giovedì, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Botafogo è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.58 su Goldbet e Lottomatica.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Sono solamente sette i gol presi dal Botafogo in questo avvio di stagione, a dimostrazione del fatto che la difesa regge bene gli urti. E siccome il Vitoria davanti di paura non ne fa proprio, ci aspettiamo una vittoria della squadra di Ancelotti senza nemmeno subire reti. Sì, potrebbe andare proprio in questo modo.

Le probabili formazioni di Botafogo-Vitoria

BOTAFOGO (4-3-3): Victor; Vitimho, Kaio, Barboza, Alex Telles; Montore, Gregore, Freitas; Artur, Cabral, Savarino.

VITORIA (4-4-2): Arcanjo; Caceres, Edu, Ze Marcos, Jesus; Claudinho, Oliveira, Ronald Lopes, Matheuzinho; Luvas Braga, Kayzer.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0