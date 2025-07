Pronostici MLS 17 luglio: due big match da brividi nel turno infrasettimanale

MLS, il turno infrasettimanale propone due big match tra squadre della Eastern Conference: l’Inter Miami fa visita a Cincinnati, mentre Nashville ospita i Columbus Crew.

L’uragano Messi si sta abbattendo sulla MLS: l’Inter Miami, la squadra in cui milita l’otto volte Pallone d’Oro e che nel frattempo ha partecipato pure al Mondiale per Club – eliminata agli ottavi dal PSG – ha vinto le ultime cinque partite di campionato ed in ognuna di queste il fenomeno argentino ha realizzato una doppietta, salendo al primo posto nella classifica dei cannonieri (16 reti). Nello scorso weekend Messi è stato determinante anche nello scontro diretto con Nashville, terza forza della Eastern Conference, battuta 2-1 nella città della Florida.

In questo modo la squadra guidata dall’ex centrocampista dell’Argentina e del Barcellona Javier Mascherano è salita al quinto posto in classifica, con diverse gare da recuperare rispetto alle altre dirette concorrenti. Messi e compagni in questo turno infrasettimanale faranno visita a Cincinnati, attualmente seconda a Est e terza nella classifica generale con 42 punti conquistati in 22 partite.

Un altro validissimo test per gli Herons, che quasi certamente anche in Ohio riusciranno a trovare la via del gol: si tratta, infatti, di due squadre che segnano ed allo stesso tempo subiscono tanto e lo spettacolo, considerando pure questo Messi in grande spolvero, sembra essere assicurato. Dello scontro tra Cincinnati e Miami, possono approfittarne Philadelphia e Nashville: gli Union sono tornati a vincere dopo due sconfitte di fila e non dovrebbero sbagliare contro il non irresistibile Montreal; compito meno agevole invece per Nashville, che davanti al proprio pubblico affronterà i Crew, con cui condivide lo stesso numero di punti (41). Columbus è reduce da una strepitosa vittoria in rimonta contro Cincinnati ma stavolta sarà complicato portare via i 3 punti da una trasferta complicata. Non a caso Nashville vanta il quarto miglior record casalingo.

Le previsioni sulle altre partite

Nella Eastern Conference Charlotte sta dimostrando di avere le carte in regola per ambire ai playoff: pur non essendo sempre costante, il club della Carolina del Nord è attualmente nono ad Est e nell’ultimo fine settimana ha interrotto il digiuno di vittoria rifilando un netto 2-0 al New York City. Ennesimo risultato utile tra le mura amiche per gli uomini di Dean Smith: il bis non è utopia contro un avversario in difficoltà come il DC United, che da maggio in poi ha ottenuto un solo successo in MLS.

Spostandoci ad Ovest la capolista San Diego, reduce da cinque vittorie nelle ultime sei giornate, è nettamente favorita contro Toronto: i canadesi, che hanno appena lasciato andare gli italiani Insigne e Bernardeschi, sono penultimi a Est. Per quanto riguarda infine le gare da almeno un gol per parte, non dovrebbero deludere Portland Timbers-Real Salt Lake ed Atlanta United-Chicago Fire. Un match da over, invece, è Seattle Sounders-Colorado Rapids.

MLS: possibili vincenti

Philadelphia Union (in Philadelphia Union-Montreal)

Charlotte (in Charlotte-DC United)

Nashville o pareggio (in Nashville-Columbus Crew)

San Diego (in San Diego-Toronto FC)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Cincinnati-Inter Miami

Nashville-Columbus Crew

Seattle Sounders-Colorado Rapids

MLS: le partite da almeno un gol per squadra

Atlanta United-Chicago Fire

Cincinnati-Inter Miami

Portland Timbers-Real Salt Lake

Comparazione quote

La vittoria di Charlotte è quotata a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Cincinnati-Inter Miami è quotato invece a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

