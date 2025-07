Pronostici Ceara-Corinthians: salta il fattore campo

Ceara-Corinthians è una partita della quattordicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Negli ultimi sei incroci – dal 2020 a questa parte – tra Ceara e Corinthians, il fattore campo è sempre stato decisivo. Niente pareggi o vittorie esterne, ma solamente affermazioni della squadra che ha giocato tra le mura amiche. Un ruolino che si fermerà nella notte tra mercoledì e giovedì.

Sono due i punti in classifica che dividono queste due formazioni a favore del Ceara. Quindi il sogno degli ospiti sarebbe quello del sorpasso. Complicato eh, molto complicato. Anche perché c’è un dato, andando a leggere le statistiche tra queste due squadre, che per forza di cose deve essere tenuto in considerazione e che riguarda gli ospiti: sono 17 i gol subiti in questo avvio di stagione, in media più di una a partita, e il Ceara che invece ne ha segnati 14 (subendone 11), dimostra che almeno una rete a match, come media, la trova.

Quindi, andando al nocciolo della questione, il Corinthians parte sempre con un gol sul groppone e quindi è difficile ribaltare già una situazione complicata in partenza. E, inoltre, sono cinque le partite di fila che la formazione che davanti è guidata da Depay (squalificato, non ci sarà) non vince. Un momento negativo.

Come vedere Ceara-Corinthians in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la quattordicesima giornata del Brasileirao Ceara-Corinthians, in programma alle 00:30 nella notte tra mercoledì e giovedì, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Tenendo insomma bene a mente quelli che sono i dati che vi abbiamo snocciolato prima, è evidente che questa partita possa finire con il segno GOL che vale addirittura oltre due volte la posta. Il Ceara una rete la troverà, il Corinthians non si può prendere il lusso di perdere un’altra partita così come successo in casa la scorsa settimana. Quindi, pure, gara da pareggio.

Le probabili formazioni di Ceara-Corinthians

CEARA (4-3-3): Ferreira; Fabiano, Marilon, William, Matheus Bahia; Diego, Fernando Sobral, Mugni; Romulo, Galeano, Fernandinho.

CORINTHIANS (4-4-2): Hugo Souza; Matheuzinho, Ramalho, Caca, Matheus Bidu; Martinez, Raniele, Bidon, Garro; Telles Magno, Marrero.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1