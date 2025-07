Pronostici Brasileirao: marcatori e ammoniti

Pronostici Brasileirao: nella notte si gioca la giornata numero 14 del campionato brasiliano. I nostri nomi per marcatori e ammoniti

Una notte da leoni. In Brasile si scende in campo per la giornata numero 14 del campionato e dopo il Mondiale per Club, la scorsa settimana, sono tornate in campo pure le big del massimo campionato. Quindi i pensieri di tutti sono per le partite in Patria.

E nella notte ce ne stanno un paio che ci sembrano davvero indirizzate: il Palmeiras in casa non dovrebbe avere problemi contro il Mirassol, il Botafogo di Ancelotti sempre tra le mura amiche dovrebbe riuscire a conquistare i tre punti e di conseguenza il giovane tecnico italiano anche al seconda vittoria di fila in panchina, la sua prima esperienza da allenatore responsabile. Ovvio, in poche parole, che per quanto riguarda i marcatori scegliamo due uomini di queste due squadre. Andiamo a vedere chi sono.

Pronostici Brasileirao: i pronostici marcatori

Per quanto riguarda il Palmeiras il nome è quello di Mauricio, mezzapunta che nel corso della stagione, in 7 presenze, ha segnato un gol. Una rete anche in 5 presenze al Mondiale per Club. Siccome è uno che calcia spesso in porta, allora grazie alla possibilità di poterlo pronosticare come marcatore plus (scommessa valida anche in caso di un palo) ci piace, eccome, la sua quota. Le qualità sono fuori discussione.

Una rete al debutto con il nuovo allenatore. Per Cabral, con un passato in Italia alla Fiorentina, l’obiettivo è quello di continuare su questa scia. Il Botafogo in casa come spiegato prima di problemi non ne dovrebbe avere. E una rete del centravanti – che sta molto bene sotto l’aspetto fisico – è pronosticabile.

Quindi: Mauricio marcatore plus e Cabral marcatore plus, su GoldBet hanno un valore di 5,74 volte la posta.

Pronostici Brasileirao: ecco gli ammoniti

La sfida tra Ceara e Corinthians sarà bella calda. Non c’è Depay, squalificato, che ci avrebbe regalato sicuramente un’altra gioia. Ma tra gli ospiti occhio a Matheuzinho, che in dieci partite si è beccato anche cinque ammonizioni.

Sarà sfida abbastanza calda anche quella tra Santos e Flamengo. La squadra padrona di casa, contro la capolista, vorrebbe senza dubbio fare una bella figura. Ma occhio ai gialli: quello del centrocampista centrale 32enne Diego Pituca – 2 ammonizioni in 8 presenze – ci sembra quasi sicuro. In mezzo al campo potrebbe soffrire la velocità del Flamengo.

Quindi: Matheuzinho ammonito plus e Diego Pituca ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 6,32 volte la posta.