Pronostico Svezia-Inghilterra femminile: le campionesse hanno ripreso la corsa

Svezia-Inghilterra è valida per i quarti di finale dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, streaming gratis

Dopo il debutto difficile contro la Francia, con una sconfitta, l’Inghilterra ha ripreso la propria corsa verso la finale di questo Europeo. Le campionesse in carica, contro una complicata Svezia – che ha chiuso al primo posto il proprio raggruppamento dopo aver battuto la Germania -, nonostante la partita non sia così semplice partono, decisamente, con tutti i favori del pronostico.

Non solo perché ovviamente devono difendere il titolo conquistato contro la Spagna nella finale di Wembley, ma perché oggettivamente hanno in rosa delle calciatrici forti, abituate a questi palcoscenici (c’è gente che nel corso dell’ultima stagione ha anche portato a casa la Champions League)

Parlavamo, comunque, di una partita complicata contro la Svezia che sotto l’aspetto fisico sta davvero bene. E anche sotto l’aspetto mentale, arrivati a questo punto. La vittoria contro la Germania ha dato fiducia incredibile nei propri mezzi visto che parliamo di una delle squadre candidate alla vittoria finale – almeno alla vigilia – e siccome qualche elemento forte, nella rosa, c’è, allora almeno una rete le svedesi la dovrebbero trovare dentro al match. Ma al momento non si può pensare ad una possibile vittoria.

Come vedere Svezia-Inghilterra in diretta tv e in streaming

La sfida Svezia-Inghilterra, in programma giovedì alle 21:00, sarà visibile in streaming gratuito sul sito della Uefa. Basterà solamente registrarsi e quindi accedere alla possibilità di vedere il match in questione senza nessun costo.

Comparazione quote

La vittoria dell’Inghilterra è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.80 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

L’Inghilterra andrà in semifinale dove speriamo affronterà l’Italia. Le campionesse in carica hanno tutte le carte in regola per arrivare in fondo e c’è la sensazione che, superando questo turno, possano già iniziare a pensare all’ultimo atto del torneo. Insomma, tutto scritto dentro una sfida da almeno una rete per squadre e da almeno tre reti complessive, ovviamente.

Le probabili formazioni di Svezia-Inghilterra

SVEZIA (4-3-3): Falk; Lundkvist, Bjorn, Sembrant, Andersson; Angeldal, Asllani, Zigiotti Olme; Kaneryd, Blackstenius, Janogy.

INGHILTERRA (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Greenwood, Carter; James, Walsh, Stanway; Mead, Russo, Hemp.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3