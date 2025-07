Pronostico Palmeiras-Mirassol: rientro soft e tre punti in cassaforte

Palmeiras-Mirassol è una partita della quattordicesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì a mezzanotte: tv, probabili formazioni, pronostico.

La prima partita dopo l’eliminazione contro il Chelsea, che poi ha vinto il trofeo, al Mondiale per Club. Deve calarsi immediatamente con la testa nel campionato il Palmeiras, al centro anche delle attenzioni di mercato di molte squadre europee per i talenti messi in mostra negli Stati Uniti. Uno su tutti, quel Rios che è stato messo nel mirino della Roma e non solo.

Ma se vuole iniziare la rimonta in campionato – ci sono le possibilità – la formazione biancoverde deve riprendere il discorso lasciato in sospeso il 2 giugno, ultima gara giocata in Brasile prima della partenza. Più che riprendere, per meglio dire, deve proprio ribaltarlo, visto che contro il Cruzeiro era arrivata una sconfitta clamorosa. Ma la testa era già in America, ovviamente.

Avendo dimostrato di possedere delle qualità importanti contro delle formazioni sicuramente più attrezzate sotto l’aspetto fisico e tecnico, il Palmeiras è tornato a casa con delle convinzioni maggiori e con la voglia di metterle in pratica anche in campionato. Contro il Mirassol di problemi non ce ne dovrebbero essere e non ce ne saranno, anche per via dei precedenti, che sono sempre indicativi, tra queste due squadre. Parliamo di 4 vittorie negli ultimi cinque incroci, e di due formazioni che hanno anche un budget diverso. Insomma, ritorno soft con vittoria.

Come vedere Palmeiras-Mirassol in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la quattordicesima giornata del Brasileirao Palmeiras-Mirassol, in programma allo scoccare della mezzanotte di giovedì, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Palmeiras è quotata 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.38 su Snai. Il segno GOL invece ha un valore di 2.40 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Ritorno soft in campionato per il Palmeiras e vittoria scontata. Scritta anche per via degli scontri diretti contro il Mirassol. Oltre la quota dell’affermazione dei padroni di casa – e sempre guardando i precedenti – stuzzica la possibilità che anche gli ospiti possano trovare la via della rete. Sempre tenendo conto degli ultimi cinque incroci, in ben 4 occasioni entrambe hanno trovato la via della rete. Da tenere in considerazione perché vale oltre due volte la posta in gioco il segno GOL.

Le probabili formazioni di Palmeiras-Mirassol

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Giay, Micael, Fuchs, Vanderlan; Rios, Martinez; Allan, Torres, Estevao; Vitor Roque.

MIRASSOL (4-5-1): Walter; Lucas Ramon, Victor, Jemmes, Reinaldo; Aldo, Danielzinho, Gabriel, Felipe, Negueba; Edson Carioca.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1