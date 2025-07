Pronostico Cincinnati-Inter Miami: Messi e soci mettono la quarta

Cincinnati-Inter Miami è un match della MLS e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì all’1:30. Formazioni, pronostico e dove vederla

Dopo l’eliminazione per mano del Psg dal Mondiale per Club, l’Inter Miami di Messi è tornata a giocare nel proprio campionato sfruttando la scia dei match che hanno per forza di cose fatto alzare il livello della squadra. Sì, perché quando vai ad affrontare formazioni europee di un certo calibro, devi dare qualcosa in più.

E questo si è visto nelle tre gare successive che sono state disputate, visto che sono arrivate tre vittorie di fila da parte della squadra americana. Due in trasferta, addirittura. Anche se adesso il compito è complicato. Cincinnati infatti, formazione che al momento occupa la seconda posizione nel Gruppo Est del campionato americano, non è un ostacolo semplice da superare. Certo, dopo quatto vittorie di fila è arrivata una sconfitta pesantissima interna contro Columbus che un po’ di certezze le ha minate. E in quelle crepe che si sono create, Messi e soci si possono infilare facendo continuare il momento positivo.

Anche perché, sono 4 i punti che dividono le due formazioni – a favore dei padroni di casa – ma sono tre le partite in meno che l’Inter Miami ha giocato. Quindi il sorpasso ci potrebbe stare già nelle prossime settimane. E siccome la squadra ospite è davvero in forma, non solo sotto l’aspetto fisico ma soprattutto è in fiducia sotto l’aspetto mentale, è evidente che il colpaccio esterno, per la quarta vittoria di fila, ci potrebbe stare.

Come vedere Cincinnati-Inter Miami in diretta tv e in streaming

La sfida Cincinnati-Inter Miami, in programma nelle notte tra mercoledì e giovedì all'1:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming.

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter Miami è quotata 2.800 Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.32 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Le tre vittorie di fila che l’Inter Miami ha piazzato dal momento in cui è tornata a giocare nella MLS sono arrivate con almeno tre reti complessive e con almeno un gol per squadra. Quindi, la certezza assoluta è che entrambe in questa partita troveranno la via del gol. Poi per quanto vi abbiamo raccontato prima è evidente che gli ospiti siano favoriti. Quindi messa la quarta per continuare la scalata alla vetta.

Le probabili formazioni di Cincinnati-Inter Miami

CINCINNATI (5-3-2): Celentano; Yedin, Miazaga, Robinson, Enge, Orellano; Evander, Anunga, Bucha; Velenzuela, Denkey.

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Fray, Lujan, Picart, Alba; Allende, Busquets, Solari, Segovia; Messi, Suarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2