I pronostici di martedì 15 luglio: Champions League e League Cup scozzese

I pronostici di martedì 15 luglio, in campo la Champions League con ben dodici partite di ritorno più la League Cup scozzese

Nell’andata del primo turno di qualificazione di Champions League, soltanto FCSB, Malmo e Zrinjski Mostar sono riuscite ad ipotecare il pass per il secondo turno, vincendo con uno scarto importante, superiore ad un gol. Per il resto c’è stato un grande equilibrio che rende aperte e avvincenti le sfide di ritorno.

Il fattore campo farà la differenza nella sfida tra i nordmacedoni dello Shkendija e i gallesi dei The New Saints: all’andata abbiamo assistito ad una gara equilibratissima, rimasta inchiodata sullo 0-0, ma davanti al proprio pubblico la formazione balcanica dovrebbe far valere la propria superiorità.

I pronostici sulle altre partite

Nello scontro tutto di marca baltica tra RFS Riga e Levadia Tallinn sono in leggero vantaggio i lettoni, in grado di imporsi di misura in Estonia (0-1) grazie ad un calcio di rigore trasformato da Panic. Il club della capitale della Lettonia riuscirà verosimilmente ad evitare la sconfitta anche nel match di ritorno, che tuttavia potrebbe essere più movimentato rispetto all’andata.

Si gioca anche la League Cup scozzese, occhio in ottica gol e over a queste partite: Cove Rangers-Spartans FC, Raith-East Kilbride, Rīgas FS-Levadia e Morton-Stenhousemuir.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Buducnost-Noah, Champions League, ore 21:30

Vincenti

MALMO (in Malmö FF-FC Iberia, Champions League, ore 19:00)

(in Malmö FF-FC Iberia, ore 19:00) SKENDIJA 79 (in Skendija 79-The New Saints, Champions League, ore 20:00)

(in Skendija 79-The New Saints, ore 20:00) BREIDABLIK (in Breidablik-Egnatia Rrogozhinë, Champions League, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Cove Rangers-Spartans FC , League Cup scozzese, ore 20:45

, League Cup scozzese, ore 20:45 Raith-East Kilbride , League Cup scozzese, ore 20:45

, League Cup scozzese, ore 20:45 Malmö FF-FC Iberia, Champions League, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Rīgas FS-Levadia , Champions League, ore 19:00

, Champions League, ore 19:00 Morton-Stenhousemuir, League Cup scozzese, ore 20:45

Comparazione quota totale (gol + over): 10.11 GOLDBET ; 10.41 SNAI; 10.11 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Differdange 03-Drita, Champions League, ore 20:00