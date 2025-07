Pronostico Dinamo Minsk-Ludogorets: trasferta insidiosa per i bulgari

Dinamo Minsk-Ludogorets è una partita valida per il ritorno del primo turno di qualificazione alla Champions League 2025-26 e si gioca mercoledì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico.

Il Ludogorets, dominatore indiscusso del campionato bulgaro da 14 lunghi anni, è ormai abituato a disputare i turni di qualificazione alla Champions League, competizione che tuttavia i biancoverdi non giocano dall’edizione 2016-17, quando riuscirono ad accedere alla fase a gironi. Da allora hanno sempre mancato l’obiettivo, pur bazzicando costantemente nelle coppe minori come Europa League e Conference League.

La squadra guidata dal portoghese Rui Mota quest’anno ci riprova: come nella scorsa stagione nei preliminari il Ludogorets è stato sorteggiato coi bielorussi della Dinamo Minsk, battuti 2-0 all’andata a Razgrad (vittoria che rese indolore la sconfitta per 1-0 patita in Bielorussia nel match di ritorno).

Sulla falsariga di ciò che accadde nel 2024, anche stavolta Kaloc e compagni hanno sfruttato il fattore campo ma il successo di misura (1-0) ottenuto mercoledì scorso non consente al Ludogorets di dormire sonni tranquilli in vista dellla sfida di Minsk. Gli uomini di Rui Mota peraltro hanno sbloccato il match solamente a tre minuti dalla fine grazie ad un gol del loro capitano ed in Bielorussia dovranno tenere gli occhi aperti, pur sapendo che passerebbero anche pareggiando. La Dinamo Minsk, nel frattempo, ha già disputato 15 gare di campionato: la squadra di Vadim Skripchenko è solamente quarta a -10 dalla vetta e prima della trasferta in Bulgaria si era arresa proprio alla capolista, l’ML Vitebsk (2-0). Nell’ultimo weekend ha invece riposato in vista dell’impegno continentale.

Come vedere Dinamo Minsk-Ludogorets in diretta tv e in streaming

La sfida tra Dinamo Minsk e Ludogorets, valida per il ritorno del primo turno di qualificazione alla prossima Champions League ed in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sulle qualificazioni alla massima competizione continentale.

Il pronostico

La Dinamo Minsk starà pure faticando in campionato ma davanti al proprio pubblico è stata quasi infallibile: il bilancio nei match casalinghi è di 7 vittorie e una sconfitta. Non sarà semplice, dunque, per il Ludogorets, difendere il vantaggio dell’andata: biancoverdi favoriti per la qualificazione ma non sarebbe una sorpresa se la Dinamo riuscisse ad ottenere un risultato positivo, proprio come un anno fa.

Le probabili formazioni di Dinamo Minsk-Ludogorets

DINAMO MINSK (4-4-2): Shpakovskiy; Pigas, Begunov, Gavrilovich, Ibrahim; Bakhar, Miakish, Kalinin, Malashevich; Bakic, Djimet.

LUDOGORETS (4-3-1-2): Padt; Son, Almeida, Kurtulus, Nedyalkov; Kaloc, Piotrowski, Camara; Tekpetey; Erick Marcus, Caio Vidal.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1