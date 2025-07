Pronostici Champions League 15 luglio: in poche hanno la qualificazione in tasca

Champions League, tanti i match ancora in bilico dopo l’andata. In queste sfide il fattore campo può fare la differenza: le nostre scelte.

Ciò che salta maggiormente agli occhi dando una veloce lettura ai risultati delle gare d’andata del primo turno di qualificazione di Champions League sono i tanti risultati ancora in bilico dopo i primi 90 minuti. Soltanto FCSB, Malmo e Zrinjski Mostar sono riuscite ad ipotecare il pass per il secondo turno, vincendo con uno scarto importante, superiore ad un gol.

La vecchia Steaua Bucarest, ad esempio, non ha avuto problemi contro gli andorrani dell’Inter Club d’Escaldes, battuti 3-1 nella capitale rumena: l’FCSB aveva chiuso i conti già ad inizio ripresa, portandosi in vantaggio di tre gol; poi l’eccessivo rilassamento ha ridato ossigeno al club pirenaico, capace di accorciare le distanze con Rafinha (poco prima l’Inter d’Escaldes aveva sbagliato pure un calcio di rigore). Gli uomini di Elias Charalambous in ogni caso si sono dimostrati nettamente superiori e molto probabilmente avranno la meglio anche al ritorno, in un altro match che dovrebbe riservare almeno tre reti complessive. Il fattore campo farà invece la differenza nella sfida tra i nordmacedoni dello Shkendija e i gallesi dei The New Saints: all’andata abbiamo assistito ad una gara equilibratissima, rimasta inchiodata sullo 0-0, ma davanti al proprio pubblico la formazione balcanica dovrebbe far valere la propria superiorità.

Si profilano altri novanta minuti di tensione tra Differdange 03 e Drita: in Kosovo è finita 1-0 per i padroni di casa, un risultato che i lussemburghesi danno l’impressione di poter provare a ribaltare tra le mura amiche.

Le previsioni sulle altre partite

Nello scontro tutto di marca baltica tra RFS Riga e Levadia Tallinn sono in leggero vantaggio i lettoni, in grado di imporsi di misura in Estonia (0-1) grazie ad un calcio di rigore trasformato da Panic. Il club della capitale della Lettonia riuscirà verosimilmente ad evitare la sconfitta anche nel match di ritorno, che tuttavia potrebbe essere più movimentato rispetto all’andata.

Le emozioni non dovrebbero mancare, infine, nell’incontro tra i faroensi del Vikingur e i gibilterrini del Lincoln Red Imps: gli ospiti hanno fatto l’impresa andando a vincere 3-2 nelle Isole Faroe ma per loro non sarà una passeggiata difendere il vantaggio e la sensazione è che possa accadere ancora di tutto. Almeno una rete per parte pure in Buducnost-Noah, con i montenegrini costretti a rimontare l’1-0 rimediato in Armenia. Due gare da “under”? Hamrun Spartans-Zalgiris e Kairat Almaty-Olimpia Lubiana: i lituani hanno già un piede e mezzo nel turno successivo dopo il 2-0 della scorsa settimana, tutto aperto invece tra kazaki e sloveni (1-1).

Champions League: possibili vincenti

Differdange 03 o pareggio (in Differdange 03-Drita)

Shkendija (in Shkendija-TNS)

FCSB (in Inter Club d’Escaldes-FCSB)

Le partite da almeno tre gol complessivi

RFS-Levadia Tallinn

Inter Club d’Escaldes-FCSB

Champions League: le partite da almeno un gol per squadra

Lincoln Red Imps-Vikingur

Buducnost-Noah

Le partite da meno di tre gol complessivi

Kairat Almaty-Olimpia Lubiana

Hamrun Spartans-Zalgiris

Comparazione quote

La vittoria dello Skhendija è quotata a 1.82 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Over 2.5” in RFS-Levadia Tallinn è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

