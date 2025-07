Pronostico St. Louis-Portland: con questi numeri la quota è assicurata

St. Louis-Portland è una partita del campionato americano che si gioca nella notte tra domenica e lunedì all’1:00. Formazioni e pronostico

Si gioca anche stanotte negli Stati Uniti, con una gara che visti i numeri che ci sono ha una quota assicurata. Ma l’andiamo a vedere dopo. Con una vittoria, gli ospiti, si prenderebbero almeno fino al prossimo turno il quarto posto in classifica. I padroni di casa, invece, di possibilità di prendersi i playoff non ne hanno proprio.

St. Louis, infatti, al momento, occupa il penultimo posto con solamente quindici punti fatti: dodici in meno rispetto alla squadra che potrebbe andare nella post season. Diciamo che è una stagione difficile, che non ha proprio possibilità di chiudersi in un altro modo.

E di questo, Portland, ne potrebbe decisamente approfittare. Anzi, lo togliamo proprio il condizionale, la formazione che gioca in trasferta ne approfitterà e si prenderà tre punti che si potrebbero rivelare pesantissimi per il resto del campionato.

Dicevamo dei numeri: con 30 gol fatti e 28 subiti (una caterva) Portland è una squadra che comunque occupa, come detto, una buonissima posizione in classifica. Di gol invece St. Louis ne ha fatti 21, e ne ha subiti 34. Più di uno ogni match giocato come media. Evidente che questa sfida ha una quota quasi regalata, oseremmo dire.

Come vedere St. Louis-Portland in diretta tv e in streaming

La sfida valida per il campionato americano, la MLS, St. Louis-Portland, in programma nella notte tra domenica e lunedì all’1:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria di Portland è quotata 3.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno OVER 2,5 invece ha un valore di 1.43 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Intanto una vittoria ospite ci sta, eccome. Portland favorito non solo per le motivazioni che ci saranno ma anche per la posizione di classifica che ci indica come gli ospiti stiano meglio in questo momento. Ma leggendo i numeri di prima è evidente che questo match ha una quasi certezza, la quota over 2,5 da sfruttare assolutamente.

Le probabili formazioni di St. Louis-Portland

ST. LOUIS (4-3-3): Burki; Totland, Hiebert, Reich, Reid; Watts, Becher, Hartel; Teuchert, Joao Klauss, Pompeo.

PORTLAND (4-5-1): Pantemis; Surman, Miller, Zuparic, Mosquera, Fory; Moreno, Ortiz, Ayala, Pereira; Mora.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2