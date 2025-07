Pronostico Sinner-Alcaraz, la finale più attesa: dove vederla gratis in tv

Sinner-Alcaraz è la finale del singolare maschile di Wimbledon 2025: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis.

La Sincaraz sulle orme della mitologica Fedal. Ora non è più una mera previsione, perché lo dicono anche i numeri: in era Open solo due mostri sacri del tennis come Roger Federer e Rafa Nadal erano riusciti ad affrontarsi, nella medesima stagione, sia nella finale del Roland Garros che in quella di Wimbledon. Per ben tre volte nel corso di un quindicennio aureo che ha segnato un prima e un dopo nella storia di questo sport.

E se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, possiamo tranquillamente affermare che la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si ritroveranno di fronte anche a Londra a distanza di poco più di un mese dall’incredibile maratona nell’ultimo atto dello Slam parigino – 5 ore e mezza di battaglia e vittoria clamorosa dello spagnolo al supertiebreak del quinto set dopo essere finito sotto 2-0 e soprattutto dopo aver annullato tre match point all’azzurro – è assolutamente degna di raccogliere quel testimone.

Jannik sogna la rivincita

Senza nulla togliere agli altri tennisti del circuito, è ormai talmente forte l’hype generato da questa rivalità che la maggior parte degli appassionati di tennis (non solo tifosi dell’uno o dell’altro) non vedeva l’ora di assistere alla rivincita di Parigi per poter assistere ad un altro spettacolo come quello dello scorso 8 giugno.

Una lotta tra giovani titani, affamatissimi ed inebriati dall’ambizione, in cui, come ha ribadito in una recente intervista il coach di Sinner, Simone Vagnozzi, si fa fatica ad individuare un chiaro favorito: “Le loro sfide sono ormai un 50-50 – queste le sue parole – e probabilmente verranno sempre decise su pochi punti“. Sinner e Alcaraz, del resto, si “migliorano” a vicenda e l’hanno confermato anche i diretti interessati ogni qualvolta gli viene chiesto qualcosa a proposito del rivale.

Per Alcaraz sarebbe il terzo di fila a Londra

Anche stavolta, come era avvenuto nella capitale francese, Sinner sfiderà Alcaraz su una superficie “amica” del murciano: non che l’altoatesino non si trovi a suo agio sui prati, ma il tennis più vario e completo del 5 volte campione Slam sembra fatto apposta per l’erba, che peraltro nel corso degli anni è diventata sempre più lenta.

Il palmarés dello spagnolo è lì a dimostrarlo: a Wimbledon ha vinto già due volte e va a caccia del terzo titolo consecutivo. Alcaraz, a differenza di Sinner, da aprile in poi – e cioè dalla finale persa a Barcellona contro il danese Rune – non ha mostrato alcun segno di cedimento, vincendo ogni partita in ogni torneo. Non sono mancate le difficoltà, ma l’allievo di Juan Carlos Ferrero ne è uscito sempre alla grande, sfoderando colpi stratosferici. Pensiamo alla finale del Roland Garros, ma anche ai cinque set con Fognini nel primo turno a Wimbledon oppure alla semifinale – più complicata di quanto non dica il punteggio finale – vinta in quattro set contro il big server americano Fritz (6-4 5-7 6-3 7-6).

Per Sinner, al contrario, quello londinese è stato un torneo pieno di incognite. Il tarlo della finale persa a Parigi, il lieve infortunio al gomito patito durante negli ottavi con il bulgaro Dimitrov, costretto al ritiro mentre era in vantaggio di due set contro il numero uno al mondo. Passata la paura, l’azzurro è entrato nella modalità terminator che tutti abbiamo imparato a conoscere nell’ultimo anno: strapazzati sia Shelton nei quarti, sia l’eterno Djokovic, travolto senza alcuna pietà 3-0 in semifinale (6-3 6-3 6-4) come a Parigi in quello che è stato un vero e proprio passaggio di consegne.

