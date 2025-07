Pronostico Fortaleza-Ceará, derby infuocato: netto vantaggio nei precedenti

Fortaleza-Ceará è una partita valida per la tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra domenica e lunedì all’01:30 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico.

Uno dei match più interessanti di questo turno del Brasileirao è il sentito derby di Fortaleza tra il Fortaleza ed il suo rivale storico, il Ceará. Chi se la passa peggio è indubbiamente la squadra di casa, reduce da ben sette sconfitte e momentaneamente terzultima in classifica, in piena zona retrocessione. La speranza dei tifosi del Fortaleza era che la pausa di un mese fosse servita agli uomini di Juan Pablo Vojvoda per riordinare le idee e, soprattutto, per ricompattarsi in vista di una serie di partite molto delicate.

Speranze vane, dal momento che il Leao, in settimana, ha incassato l’ennesima sconfitta, uscendo dalla Copa do Nordeste contro il Bahia (2-1). Piove sul bagnato, insomma, in casa Tricolor: i nuovi acquisti (Matheus Pereira, Herrera e Adam Bareiro), arrivati in questa finestra di mercato, non hanno ancora avuto modo di incidere ed il tecnico argentino, confermato nonostante il momento complicatissimo, si augura che, a partire dal derby, i nuovi volti possano dare una mano al Fortaleza ad invertire la rotta.

In casa Ceará c’è una situazione decisamente meno caotica: i bianconeri hanno solo quattro punti in più dei rivali cittadini ma si sono rianimati grazie ai due successi di fila in Copa do Nordeste, ad inizio giugno contro il Sampaio Correa ed in settimana contro lo Sport, piegato ai calci di rigore. La squadra di Leo Condé ha giocato un mese fa l’ultima partita di Brasileirao, persa di misura con i campioni in carica del Botafogo (3-2).

Come vedere Fortaleza-Ceará in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la tredicesima giornata del Brasileirao tra Fortaleza e Ceará, in programma nella notte tra domenica e lunedì all’01:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

I due club di Fortaleza si sono incontrati solamente otto volte nel Brasileirao dal 2001 ad oggi: il bilancio è di gran lunga favorevole al Ceará (6 vittorie contro le 2 del Fortaleza). Un derby rimane sempre un derby ma le possibilità che i bianconeri escano con almeno un punto dalla “casa” dei rivali sembrano essere molto alte. Il numero dei gol complessivi dovrebbe essere inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Fortaleza-Ceará

FORTALEZA (4-3-3): Joao Ricardo; Tinga, Kuscevic, Mancha, Mancuso; Pochettino, Zé Welison, Emmanuel Martinez; Marinho, Deyverson, Lucca Prior.

CEARÁ (4-2-3-1): Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Machado, Nicolas; Sobral, Dieguinho; Galeano, Mugni, Pedro Henrique; Pedro Raul.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1