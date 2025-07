Pronostico Cruzeiro-Gremio: nuovo aggancio in vetta

Cruzeiro-Gremio è una partita della tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Flamengo è tornato e ha fatto quello che doveva fare, vincere. Anche se con difficoltà. Adesso tocca al Cruzeiro rispondere andando a riprendere in vetta i rossoneri che sì, hanno tre punti in più dopo la vittoria (pronosticata da Ilveggente) di sabato sera e anche una partita in meno. Quindi l’obiettivo, per quella che oggi si può definire l’ex squadra capolista, è quello di ritornare a galla e non mollare la presa sin da subito.

La gara è valida come sappiamo per la tredicesima giornata del campionato brasiliano e, nonostante sia passato effettivamente poco tempo dall’inizio della stagione, si cominciano a vedere i reali valori delle rose. Il Cruzeiro non segna tanto rispetto al Flamengo (17 gol fatti contro i 26), ma come la squadra al momento prima in classifica prende pochissimi gol. Sono otto, al momento, a differenza dei quattro dei rivali. Una fase difensiva importante, vedendo i numeri, totalmente diversa da quella del Gremio che di gol invece fino al momento ne ha subiti la bellezza di 15. Segnandone 12, è vero, ma è evidente che la partita sia indirizzata comunque, anche per quanto riguarda il risultato finale, c’è da dire.

Come vedere Cruzeiro-Gremio in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la tredicesima giornata del Brasileirao Cruzeiro-Gremio, in programma nella notte tra domenica e lunedì all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Cruzeiro è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.60su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria senza subire gol. Questo sarà il finale del match di stanotte tra Cruzeiro e Gremio, con i padroni di casa che quindi andando a riprendere il Flamengo che dopo la vittoria di sabato sera è scappato. Match deciso. E per gli ospiti, dopo questa sconfitta, la classifica si farà di nuovo molto preoccupante.

Le probabili formazioni di Cruzeiro-Gremio

CRUZEIRO (4-2-3-1): Cassio; William, Fabricio Bruno, Villalba, Kaiki; Romero, Silva; Bolasie, Pereira, Wanderson; Kaio Jorge.

GREMIO (4-3-3): Thiago Volpi; Gustavo, Walter, Wagner, Marlon; Dodi, Villasanti, Cristaldo; Alysson, Braitwhaite, Amuzu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0