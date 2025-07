Pronostico Corinthians-RB Bragantino: questo segno esce da sette partite

Corinthians-RB Bragantino è una partita della tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 00:00 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Corinthians guidato dall’ex selezionatore della nazionale brasiliana Dorival Jr, prima dello stop di un circa un mese per permettere lo svolgimento del Mondiale per Club – ben quattro club sono stati impegnati nella kermesse internazionale ma tra questi non c’era il Timao – aveva pareggiato tre partite di fila nel Brasileirao: 0-0 contro Atletico Mineiro e Vitoria e 1-1 con il Gremio.

Risultati che, pur allungando l’imbattibilità in campionato a quattro partite, non hanno consentito al club di San Paolo di fare dei significativi passi in avanti in classifica. Il Corinthians, infatti, è soltanto decimo, più o meno equidistante sia dal sesto posto che dalla zona retrocessione. Bilancio che diventa negativo se aggiungiamo l’avventura deludente in Copa Sudamericana, in cui i bianconeri non sono riusciti a conquistare neppure un pass per la fase ad eliminazione diretta, arrivando dietro ad Huracan e America nel girone.

E se la pausa sia stata utile per ovviare ad problemi più impellenti si saprà solamente dopo la sfida casalinga con il Bragantino, al momento la terza forza del torneo. Gli uomini di Fernando Seabra hanno difatti un solo punto in meno del Flamengo capolista, pur avendo giocato una partita in più rispetto al Mengao. Tuttavia, anche il cammino del Toro non si è distinto per continuità nell’ultimo periodo: dopo le due vittorie con Juventude e Vasco da Gama nell’ultima uscita prima della sosta i biancorossi si sono fatti surclassare dal Bahia (0-3) davanti al proprio pubblico in una gara condizionata dall’espulsione di Hurtado nel primo tempo.

Come vedere Corinthians-RB Bragantino in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la tredicesima giornata del Brasileirao tra Corinthians e RB Bragantino, in programma nella notte tra domenica e lunedì alle 00:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “1X” è quotato invece a 1.23 su Goldbet e Lottomatica e a 1.22 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Corinthians ha sempre evitato la sconfitta contro il Bragantino negli ultimi quattro precedenti, compreso il 2-1 dello scorso gennaio nel campionato Paulista. Nonostante l’andamento oscillante, la squadra di Dorival Jr. è molto solida tra le mura amiche, dove ha subito appena cinque gol in sei partite ed incassato solamente una sconfitta. Immaginiamo dunque un risultato positivo del Corinthians, che probabilmente metterà la museruola anche all’attacco del Bragantino in una gara da meno di tre gol complessivi, evento che si è sempre verificato nelle ultime sette sfide che hanno visto protagonisti i bianconeri.

Le probabili formazioni di Corinthians-RB Bragantino

CORINTHIANS (4-4-2): Hugo Souza; Matheuzinho, Felix Torres, Cacà, Angileri; Ryan, Maycon, José Martinez, Garro; Magno, Hector Hernandez.

RB BRAGANTINO (4-3-3): Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzman Rodriguez, Guilherme Lopez; Gabriel, Eric Ramires, Jhon Jhon; Barbosa, Sasha, Vinicinho.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1