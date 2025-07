Pronostici Eliteserien e Allsvenskan 13 luglio: quattro vincenti a quota 6

Eliteserien e Allsvenskan, in Norvegia i riflettori sono puntati sullo scontro al vertice tra Brann e Viking. In Svezia invece il Djurgarden dovrebbe raccogliere un altro successo.

Due dei principali campionati scandinavi, la norvegese Eliteserien e la svedese Allsvenskan, sono attualmente in pieno corso di svolgimento e nella giornata di domenica propongono diversi match interessanti. In Svezia è in programma il grosso della 15esima giornata, spalmata su più giorni: tra le prime squadre a scendere in campo c’è il Brommapojkarna, che sembra aver cambiato passo nelle ultime settimane. I rossoneri, grazie ai due successi di fila con Degerfors e Norrkoping – entrambi ottenuti in trasferta – hanno messo fine alla lunga serie di sconfitte (sei consecutive) e si sono allontanati dalla zona retrocessione.

Una vittoria casalinga manca da aprile: l’occasione per tornare a vincere davanti ai propri tifosi è il match con l’Oster penultimo in classifica, di nuovo k.o. nello scorso fine settimana (0-1 contro la capolista Mjallby). Non dovrebbero deludere neppure AIK e Djurgarden, due club storici del calcio svedese: la squadra di Solna, terza in classifica ed a -5 dalla vetta, pur essendo stata troppo altalenante ultimamente in casa non ha mai perso – unica imbattuta tra le mura amiche insieme al Mjallby – e con ogni probabilità si imporrà sul Degerfors, che giace al terzultimo posto con cinque sconfitte consecutive sul groppone (nell’ultima ha subito 5 gol dal Djurgarden). La semifinalista dell’ultima Conference League, sull’onda di questo successo nettissimo, ha altissime possibilità di tornare coi tre punti in tasca dalla trasferta con il disastroso Varnamo, fanalino di coda con soli 4 punti conquistati in 14 giornate.

Brann-Viking, seconda contro prima

In Norvegia sono sei invece le gare in programma. Occhi puntati sul Rosenborg, la cui rincorsa verso i piani alti della classifica – i bianconeri sono quarti, ma ormai lontanissimi dal Viking primo – ha subito una frenata abbastanza sorprendente nell’ultimo periodo. Il club di Trondheim ha raccolto solo un punto in quattro gare, dovendo pure fare i conti con l’eliminazione dalla coppa nazionale per mezzo del Sarpsborg.

Il Rosenborg dunque non può permettersi altri passi falsi: l’HamKam è un avversario ostico e l’ha dimostrato nelle due sfide con Bryne e Brann, terminate in pareggio, ma a Trondheim ha poche chance di evitare la sconfitta, peraltro contro una squadra che ha avuto la meglio quattro volte negli ultimi cinque precedenti. Ma la sfida più importante del giorno è sicuramente lo scontro diretto tra Brann e Viking, rispettivamente seconda e prima in classifica. Gli ospiti hanno nove punti in più – ma anche una partita in più – e cercheranno di allungare la striscia di imbattibilità in campionato per dimenticare il passo falso in coppa: prevista almeno una rete per parte. Gare potenzialmente movimentate, infine, anche quelle tra Kristiansund e Sarpsborg e tra Bryne e Valerenga.

Eliteserien e Allsvenskan: possibili vincenti

Brommapojkarna (in Brommapojkarna-Oster)

AIK (in AIK-Degerfors)

Djurgarden (in Varnamo-Djurgarden)

Rosenborg (in Rosenborg-HamKam)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Brommapojkarna-Oster

Kristiansund-Sarpsborg

Eliteserien e Allsvenskan: le partite da almeno un gol per squadra

Bryne-Valerenga

Brann-Viking

La vittoria dell’AIK è quotata a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Brann-Viking è quotato invece a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

