I pronostici di domenica 13 luglio: finale Mondiale per Club, Brasileirao, Eliteserien e Allsvenskan

I pronostici di domenica 13 luglio, c’è la finale del Mondiale per Club, in campo anche Brasileirao, Eliteserien e Allsvenskan

Nell’ultimo atto del rivoluzionato Mondiale per Club, in programma a East Rutherford nel New Jersey, saranno Chelsea e PSG, due squadre che poco più di un mese fa hanno già sollevato un trofeo internazionale – la Conference League i Blues, la Champions i parigini – a contendersi il titolo.

Questo PSG non sembra avere punti deboli. Solidissimo in difesa, letale in attacco, compatto e determinato. I parigini sono nettamente favoriti per la vittoria del Mondiale per Club e le quote sbilanciatissime dei vari bookmaker non sorprendono più di tanto. Il Chelsea, d’altro canto, è cresciuto partita dopo partita e non difetta certo di talento ma la sensazione è che alla squadra di Maresca servirà un’impresa clamorosa per fermare i “marziani” di Luis Enrique e secondo noi non ci riuscirà: una gara perfetta, infatti, contro il PSG potrebbe non bastare. Assisteremo verosimilmente ad un altro trionfo dei campioni d’Europa in una sfida in cui il numero dei gol complessivi potrebbe essere compreso tra 3 e 5.

I pronostici sulle altre partite

Due dei principali campionati scandinavi, la norvegese Eliteserien e la svedese Allsvenskan, sono attualmente in pieno corso di svolgimento e nella giornata di domenica propongono diversi match. Non dovrebbero deludere le attese AIK e Djurgarden, due club storici del calcio svedese: la squadra di Solna, terza in classifica ed a -5 dalla vetta, pur essendo stata troppo altalenante ultimamente in casa non ha mai perso – unica imbattuta tra le mura amiche insieme al Mjallby – e con ogni probabilità si imporrà sul Degerfors, che giace al terzultimo posto con cinque sconfitte consecutive sul groppone (nell’ultima ha subito 5 gol dal Djurgarden).

La semifinalista dell’ultima Conference League, sull’onda di questo successo nettissimo, ha altissime possibilità di tornare coi tre punti in tasca dalla trasferta con il disastroso Varnamo, fanalino di coda con soli 4 punti conquistati in 14 giornate.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Vasco da Gama-Botafogo, Brasileirao, ore 23:30

Vincenti

AIK (in AIK-Degerfors, Allsvenskan, ore 17:30)

(in AIK-Degerfors, ore 17:30) DJURGARDEN (in Varnamo-Djurgarden, Allsvenskan, ore 16:00)

(in Varnamo-Djurgarden, ore 16:00) PSG (in Chelsea-PSG, Mondiale per Club, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Brommapojkarna-Oster , Allsvenskan, ore 14:00

, Allsvenskan, ore 14:00 Kristiansund-Sarpsborg , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 Chelsea-PSG, Mondiale per Club, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bryne-Valerenga , Eliteserien, ore 14:30

, Eliteserien, ore 14:30 Brann-Viking, Eliteserien, ore 19:15

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Chelsea-PSG, Mondiale per Club, ore 21:00