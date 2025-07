Brasileirao, marcatori e ammoniti: le nostre scelte

Brasileirao, nella notte si giocano tre partite del massimo campionato carioca. Ecco le nostre scelte per quanto riguarda marcatori e ammoniti

Sono tre le partite del massimo campionato brasiliano che sono in programma nella notte tra domenica e lunedì. Tre sfide importanti che hanno degli uomini che le possono decidere.

Partiamo in questo caso subito dai marcatori. Contro il Bragantino, davanti in classifica, il Corinthians vuole prendersi tre punti di platino. E in campo, dopo un turno di riposo concesso dal proprio allenatore, ci dovrebbe tornare anche Depay. L’attaccante olandese che come sappiamo è andato a giocare in Sud America rimane l’uomo che ha maggiori possibilità di trovare la rete. Tre gol e tre assist nel corso di queste prime uscite, numeri che ci spingono a dire che sì, la rete la può trovare in qualsiasi momento. Anche da palla inattiva.

Nel Cruzeiro che invece ospita il Gremio, con 8 gol stagionali il capocannoniere è Kaio Jorge, un giocatore che anche da queste parti conosciamo per i suoi passati tra Juventus e Frosinone. Da quando è tornato in Patria è diventato un attaccante completo. Certo, molto ha preso nella sua esperienza italiana e visto il livello del campionato molto più basso è tornato a essere decisivo. Sempre.

Quindi: Depay marcatore plus e Kaio Jorge marcatore plus, su GoldBet hanno un valore di 4,71 volte la posta.

Brasileirao, i pronostici sugli ammoniti

C’è anche Fortaleza-Ceara, questa notte. E in casa ospite c’è un giocatore che nel corso di queste prime partite di campionato ha preso 4 cartellini gialli in 10 presenze. Fabiano, terzino sinistro classe 2000, pure nella gara dello scorso fine settimana è andato a “segno” sotto questo aspetto. E anche la quota che GoldBet ha scelto per lui ci indica come un’ammonizione è quasi certa. Forse la più bassa mai vista prima d’ora.

Sono tre invece le ammonizioni in 11 partite per il difensore centrale del Bragantino Guzman Rodriguez. Un altro difensore che bada al sodo, senza andare a vedere giocate dal basso e tutto il resto. Un elemento che dovrebbe incrociare nella notte brasiliana Depay, che sappiamo pure che sotto l’aspetto caratteriale non è il miglior avversario possibile. Quindi pure in questo caso il giallo ci potrebbe assolutamente scappare.

Ricapitolando, alla fine: Fabiano ammonito plus e Guzman Rodriguez ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 3,42 volte la posta.

Qualora voleste unire entrambe le giocate, quindi con marcatori e ammoniti insieme, la quota sarebbe di 16,14 volte la posta.