Pronostico Vasco da Gama-Botafogo: non succede da più di un anno

Vasco-Botafogo è una partita della tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono cinque al momento i punti in classifica che dividono queste due squadre. A favore del Botafogo, che torna a giocare in Patria dopo aver fatto una buona figura al Mondiale per Club soprattutto per aver battuto quella squadra che al momento fa davvero un altro sport in questo mondo: il Psg.

Ma c’è da tornare subito ad essere concentrati in campionato perché non è che la classifica sia così tranquilla. E il Vasco – che viene da una vittoria in trasferta – viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo aver preso, appunto, tre punti fondamentali per quello che è il proprio cammino in campionato. La difesa, comunque, potrebbe fare la differenza: quella del Botafogo è una delle meno perforate di tutto il Brasile con solamente sette gol subiti in 11 partite giocate; quella del Vasco, invece, è tutt’altro che granitica con sedici reti prese nel corso di questa prima parte di stagione.

Ma se comunque il pronostico è difficile, c’è da dire una cosa. Allora, l’anno scorso, a giugno dell’anno scorso, queste due formazioni si sono affrontate per la tredicesima giornata del massimo campionato brasiliano. Ed è finita 1-1. Anche sabato sera si tratta della giornata numero 13. Per chi ci crede è un segnale. Noi ci crediamo, soprattutto per una cosa.

Questa partita, inoltre, desta moltissima curiosità perché sarà la prima in carriera da responsabile di una prima squadra per Davide Ancelotti. Il figlio del commissario tecnico del Brasile, Carlo, è infatti stato scelto dal Botafogo come allenatore. Non ha avuto sicuramente tempo per mettere mano alla sua squadra, pochi giorni di lavoro, però l’emozione sarà lo stesso tanta.

Come vedere Vasco-Botafogo in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la tredicesima giornata del Brasileirao Vasco-Botafogo, in programma sabato alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Botafogo è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.30 su Snai. Il segno GOL invece ha un valore di 1.98 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Parte leggermente favorito il Botafogo: non solo per la classifica ma anche per quello che ha fatto vedere al Mondiale per Club. Però, tornando al discorso fatto prima sulla questione giornata numero 13 eccetera eccetera, ci concentreremmo soprattutto sulla questione GOL: un quota quasi 2 volte la posta è da prendere assolutamente.

Le probabili formazioni di Vasco-Botafogo

VASCO (4-3-3): Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho, Rayan, Nuno Moreira, Vegetti.

BOTAFOGO (4-3-3):John; Vitinho, Kaio, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Artur, Savarino, Joaquín Corre; Arthur Cabral.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2