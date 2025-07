Pronostico Olanda-Francia femminile: la beffa all’ultima giornata

Olanda-Francia è valida per la terza giornata dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, streaming gratis

La beffa, definitiva, all’ultima giornata. Contro una Francia che non si può prendere il lusso di concedere nulla. L’Olanda, che ha debuttato con una vittoria contro il Galles, sapeva benissimo che avrebbe dovuto fare un miracolo, comunque, per andare avanti. Ma contro l’Inghilterra, nella seconda partita del girone, ha dimostrato di essere molto indietro.

Distrutte le olandesi dalla nazionale campione d’Europa in carica e adesso il tutto per tutto contro una Francia che di partite ne ha vinte due su due ma che, in caso di sconfitta, si potrebbe ritrovare a sei punti come tutte le altre e quindi poi il passaggio del turno si giocherebbe sul calcolo della differenza reti. Quindi le transalpine non vogliono in nessun modo rischiare e non concederanno davvero nulla.

Sì, anche perché l’Inghilterra vincerà semplice contro il Galles e in poche parole si prenderà il passaggio del turno. E la Francia, viste le possibili avversarie ai quarti, vuole chiudere al primo posto nel girone. Tutto quello che vi abbiamo raccontato, alla fine, ci dice solamente una cosa. Il pronostico è scritto e sotto vi diciamo come la pensiamo.

Come vedere Olanda-Francia in diretta tv e in streaming

La sfida Olanda-Francia, in programma domenica alle 21:00, sarà visibile in streaming gratuito sul sito della Uefa. Basterà solamente registrarsi e quindi accedere alla possibilità di vedere il match in questione senza nessun costo.

Il pronostico

Magari la Francia un gol, così come successo contro il Galles, lo potrebbe prendere pure. Ma alla fine la vittoria è assicurata anche perché in campo, dopo il turnover contro la squadra meno forte del girone nella seconda giornata, torneranno ad esserci le migliori. E al momento le transalpine sono almeno una spanna davanti alle olandesi. Gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Olanda-Francia

OLANDA (4-3-3): Van Domselaar; Casparji, Janssen, Buurman, Brugts; Kaptein, Groenen, Pelova; Grant, Miedema, Roord.

FRANCIA (4-3-3): Peyraud-Magnin; De Almeida, Lakrar, Sombath, Bacha; Karchoui, Francois, Geyoro; Baltimore, Katoto, Cascarino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3