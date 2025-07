Pronostico Internacional-Vitoria: sorpasso salvezza

Internacional-Vitoria è una partita della tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 21:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Sì, oggettivamente è ancora un po’ presto per capire chi lotterà fino alla fine del campionato per la salvezza. Però, dopo 12 giornate – alcune sono da recuperare – Internacional e Vitoria sono dietro le altre. I primi, al momento, sarebbero retrocessi in Serie B. I secondi, avendo gli stessi punti degli avversari, sarebbero salvi per via della differenza reti.

Dopo una serie di cinque risultati utili di fila, l’Internacional nel corso delle ultime due uscite ha perso due volte complicandosi di nuovo il cammino in campionato. Niente che non si possa superare, ovvio, ma i segnali vanno presi per quelli che sono. Non vince invece da sei partite di fila il Vitoria, che dopo un inizio di stagione che sembrava leggermente promettente, ha messo in evidenza dei problemi strutturali che hanno fatto anche scattare un allarme. Una gara, quindi, che può decidere e indirizzare la stagione. Non tanto per la classifica, come detto prima è ancora presto, ma soprattutto per quello che sarà successivamente un approccio mentale alle partite. Sì, c’è una squadra favorita.

Ed è quella che gioca in casa, non tanto per il fattore campo – che comunque, un po’ di differenza la fa sempre – ma soprattutto per la rosa dell’Internacional che è superiore a quella del Vitoria. E poi c’è anche il cammino esterno della formazione che sarà ospite: non si vince dal 15 maggio – e non era campionato – lontani dalle mura amiche.

Come vedere Internacional-Vitoria in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la tredicesima giornata del Brasileirao Internacional-Vitoria, in programma sabato alle 21:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria dell’Internacional è quotata 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Sarà tutt’altro che una partita spettacolare. Le due squadre segnano poco, lo dicono i numeri, e pensano soprattutto a difendersi. Cosa che, soprattutto nella serata di sabato, cercherà di fare il Vitoria per portare a casa un risultato positivo. Obiettivo assai complicato, la vittoria dell’Internacional, soffrendo e anche magari con il minimo scarto, ci sta.

Le probabili formazioni di Internacional-Vitoria

INTERNACIONAL (4-5-1): Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Ramon; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Carbonero; Alan Patrick, Borré.

VITORIA (4-3-3):Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos, Maykon Jesus; Ricardo Ryller, Ronald Lopes, Matheuzinho; Erick, Osvaldo, Renato Kayzer.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0