Pronostico Flamengo-San Paolo: in Brasile non c’è storia

Flamengo-Sao Paulo è una partita della tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 21:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Undici partite giocate fino al momento in campionato – ci sono alcune da recuperare visto il Mondiale per Club – primo posto in classifica con il miglior attacco e la migliore difesa. Il Flamengo, insomma, detta legge.

E torna a giocare in Patria dopo aver difeso bene l’onore negli Stati Uniti. L’eliminazione contro il Bayern Monaco era ovviamente ipotizzabile, parliamo di due squadre diverse e che hanno soldi diversi da investire. Ma almeno i rossoneri un po’ di paura ai tedeschi l’hanno messo e ora tornano per prendersi quello che sicuramente vogliono tutti e quello che sicuramente tutti sanno di poter raggiungere, lo scudetto. E c’è anche da infrangere quello che sembra un tabù contro il Sao Paulo.

Nelle ultime sette partite che sono state giocate tra queste due formazioni, solamente una volta il Flamengo, è riuscito a portare a casa la vittoria. E parliamo adesso di un Sao Paulo molto indietro in classifica – dodici punti in altrettante partite giocate – che non sembra proprio essere in grado di tenere testa ad una squadra che ha le qualità, e le abbiamo viste tutti, di prendersi l’intera posta in palio.

Come vedere Flamengo-Sao Paulo in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la tredicesima giornata del Brasileirao Flamengo-Sao Paulo, in programma sabato alle 21:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Parte ovviamente con tutti i favori del pronostico il Flamengo per almeno un paio di motivi. Il primo la classifica: miglior attacco e miglior difesa e primo posto sono un segnale che i rossoneri hanno già mandato al campionato e vogliono rimanere in testa. Il secondo è che il Mondiale per Club ha sicuramente dato delle certezze ad una squadra che adesso affronterà tutte le avversarie con uno spirito diverso.

Le probabili formazioni di Flamengo-Sao Paulo

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Alex Sandro; Araujo, Jorginho; Luiz Araujo, De Arraescaeta, Everton; Plata.

SAO PAULO (4-4-2): Rafael; Soares, Arboleda, Franco, Diaz; Maia, Alisson, Ferreira, Wendell; Andre Silva, Francisco.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0