Pronostico Chelsea-PSG: quote sbilanciatissime nella finale del Mondiale per Club

Chelsea-PSG è la finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca domenica alle 21:00 (ora italiana): notizie, statistiche, streaming, tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico.

Nell’ultimo atto del rivoluzionato Mondiale per Club, in programma a East Rutherford nel New Jersey, saranno Chelsea e PSG, due squadre che poco più di un mese fa hanno già sollevato un trofeo internazionale – la Conference League i Blues, la Champions i parigini – a contendersi il titolo.

Per il club londinese sarebbe la seconda volta dopo il trionfo nell’edizione “ridotta” del 2021 – diventerebbe la prima inglese a fare il bis – mentre il PSG, che prima dello scorso 31 maggio non era mai riuscito a mettere in bacheca la coppa dalle grandi orecchie, sogna il primo storico successo nella manifestazione che la Fifa quest’anno ha scelto di ampliare, rendendola più somigliante ad un Mondiale vero e proprio (non a caso la prossima kermesse si giocherà tra quattro anni).

Il PSG è un rullo compressore

Iniziamo col dire che si sbagliava di grosso chi pensava che gli uomini di Luis Enrique sarebbero arrivati negli Stati Uniti con la pancia piena dopo aver letteralmente strapazzato l’Inter nella notte magica di Monaco di Baviera. Il PSG, infatti, è stato dominante anche in questo torneo, in barba alle temperature alte ed al fisiologico logorio post-stagionale. Marquinhos e compagni in terra statunitense hanno dimostrato di essere i più forti del pianeta. Ad esclusione della sconfitta con il Botafogo nel girone, in cui giocò un ruolo significativo il corposo turnover deciso dal tecnico spagnolo, i neocampioni d’Europa le hanno vinte – anzi, stravinte – tutte. Hanno rifilato 4 gol all’Atletico Madrid e all’Inter Miami dell’ex Messi, 2 al Bayern Monaco e 4, infine, anche al Real Madrid, surclassato nella semifinale di mercoledì scorso. Il tutto senza subire neppure una rete, eccetto quella incassata nel sopracitato match con il Botafogo.

Una dimostrazione di forza da parta di un gruppo coeso ed affiatato, in cui tutto gira nel verso giusto grazie al lavoro magistrale di un allenatore che nel giro di due anni ha creato una macchina perfetta, paradossalmente dopo aver detto addio ai big (vedi Mbappé) e rinunciato ad una filosofia basata troppo spesso sull’acquisto di stelle – leggasi “figurine” – fine a sé stesse, senza un progetto lungimirante alla base. Ora il suo PSG punta a vincere il quinto titolo stagionale dopo Ligue 1, Champions, Coppa di Francia e Supercoppa di Francia. Senza dimenticare che tra circa un mese i parigini avranno l’opportunità di sollevare la Supercoppa Europea nel match in programma a Udine contro il Tottenham.

Maresca in ansia per Caicedo

Dall’altro lato del campo, tuttavia, il PSG troverà un Chelsea determinato a ribaltare i pronostici della vigilia. La squadra di Enzo Maresca ha saputo approfittare del varco che si è aperto nella parte sinistra del tabellone dopo l’eliminazione di colossi come Inter e Manchester City. I Blues, passati come secondi nel proprio girone, hanno prima preso a pallate il Benfica (1-4) negli ottavi e poi domato due ostiche squadre brasiliane come Palmeiras (1-2) e Fluminense (0-2). Sulla falsariga del PSG, l’unica sconfitta è arrivata nella seconda partita del girone contro il Flamengo: per il resto, solo vittorie.

Maresca non ha lesinato esperimenti tattici, cogliendo l’occasione anche per provare i nuovi arrivati: tra questi i due attaccanti Delap e Joao Pedro, con l’ex Brighton assoluto mattatore della semifinale il Fluminense (doppietta alla sua ex squadra alla prima da titolare con il Chelsea). Il tecnico italiano in vista della finalissima ritrova Colwill e Delap, squalificati martedì scorso, ma solo il difensore partirà dal 1′ accanto a Chalobah. In attacco scontata la conferma di Joao Pedro, mentre c’è qualche dubbio sulla presenza di Caicedo in mezzo: il giocatore ecuadoriano è alle prese con un problema alla caviglia. Nel PSG gli unici assenti sono gli squalificati Lucas Hernandez e Pacho: in difesa toccherà di nuovo a Beraldo, davanti invece il trio sarà composto da Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Come vedere Chelsea-PSG in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La finale del Mondiale per Club tra Chelsea e PSG è in programma domenica alle 21:00 (ora italiana) al MetLife Stadium di East Rutherford. Sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, ha trasmesso tutte le 63 partite della manifestazione: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro. Il match tra Chelsea e PSG verrà trasmesso anche da Mediaset su Canale 5 (canale 105 e 505 del digitale) ed in streaming gratis sulle app di Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

Il pronostico

Questo PSG non sembra avere punti deboli. Solidissimo in difesa, letale in attacco, compatto e determinato. I parigini, insomma, sono nettamente favoriti per la vittoria del Mondiale per Club e le quote sbilanciatissime dei vari bookmaker non sorprendono più di tanto. Marquinhos e compagni confortati anche dalle statistiche: i londinesi non hanno mai battuto il PSG negli ultimi quattro precedenti ufficiali. Il Chelsea, d’altro canto, è cresciuto partita dopo partita e non difetta certo di talento ma la sensazione è che alla squadra di Maresca servirà un’impresa clamorosa per fermare i “marziani” di Luis Enrique e secondo noi non ci riuscirà: una gara perfetta, infatti, contro il PSG potrebbe non bastare. Assisteremo verosimilmente ad un altro trionfo dei campioni d’Europa in una sfida in cui il numero dei gol complessivi potrebbe essere compreso tra 3 e 5.

Le probabili formazioni di Chelsea-PSG

CHELSEA (4-3-2-1): Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez, Nkunku; Palmer, Pedro Neto; Joao Pedro.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3