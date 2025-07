Pronostico Anisimova-Swiatek: ennesima finale inedita nel singolare femminile

Anisimova-Swiatek è la finale del singolare femminile di Wimbledon 2025: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Neanche quest’anno Wimbledon ha lesinato sorprese nel singolare femminile: per l’ottava edizione di fila sarà una tennista diversa a sollevare il Rosewater Dish, il celebre “piatto” che viene consegnato alla vincitrice del torneo. In finale, infatti, si sfideranno due giocatrici che non hanno mai disputato l’ultimo atto dei Championships: da un lato la statunitense Amanda Anisimova, che quest’anno a Londra fatto un vero e proprio exploit mettendosi alle spalle stagioni difficili, e dall’altra l’ex numero uno al mondo Iga Swiatek, prima d’ora mai così competitiva sull’erba, una superficie sulla quale non aveva mai particolarmente brillato.

La tennista polacca, reduce come Jannik Sinner da una squalifica per doping che l’ha costretta a rimanere fuori per mesi, sembra aver trovato il modo per fare bene anche sui prati, finora un tabù per la quattro volte campionessa del Roland Garros. Del resto, la finale giocata a Bad Homburg, uno dei tornei di preparazione a Wimbledon, era un indizio da da non sottovalutare: Swiatek, con il suo gioco aggressivo ed allo stesso tempo efficace, ha dimostrato di poter eccellere anche su questa superficie – resa probabilmente più lenta dalle temperature troppo elevate – e si è imposta, nell’ordine, su Kudermetova, McNally, Collins, Tauson, Samsonova e Bencic. Contro la svizzera, in semifinale, ha offerto forse una delle migliori prestazioni della sua carriera, lasciando solo due game all’elvetica (6-2 6-0).

Prima finale Slam per la Anisimova

La Anisimova, invece, in semifinale si è presa lo scalpo dell’attuale numero uno al mondo Aryna Sabalenka, al termine di una battaglia durata due ore e mezza (6-4 4-6 6-4). I suoi colpi potenti, per certo versi simili alla campionessa di Minsk, hanno fatto la differenza, così come l’ottima prestazione in risposta e soprattutto la tenuta mentale, che finora era stata uno dei punti deboli della tennista statunitnese ma di chiare origini russe.

Come la Swiatek, anche la Anisimova – che dalla prossima settimana sarà almeno numero 7 al mondo – aveva dato dei segnali importanti nei tornei di preparazione, arrivando a giocare la finale del Queen’s (persa con la tedesca Maria). A Wimbledon, prima della Sabalenka, aveva eliminato Putintseva, Zarazua, Galfi, Noskova e Pavlyuchenkova, lasciando per strada solamente due set.

Come vedere Anisimova-Swiatek diretta tv e in streaming