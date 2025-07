Pronostici MLS 13 luglio: occhi puntati sulla Eastern Conference

MLS, l’avventura al Mondiale per Club sembra abbia fatto bene all’Inter Miami di Leo Messi: la Pulce è a quota quattro doppiette consecutive.

Con tre match ancora da recuperare, l’Inter Miami è ormai a un tiro di schioppo dal quarto posto: tre i punti che separano il club della Florida dai Crew, ma neppure la vetta della classifica della Eastern Conference è così lontana. La squadra di Javier Mascherano è tornata rigenerata dal Mondiale per Club, come se avesse acquisito maggiore consapevolezza: dalla sconfitta negli ottavi di finale con il PSG, l’Inter Miami ha ottenuto due vittorie, l’ultima nel recupero infrasettimanale contro i New England Revolution, piegati 2-1 a domicilio.

Mattatore assoluto di questi due match, manco a dirlo, Leo Messi. L’otto volte Pallone d’oro ha realizzato una doppietta mercoledì scorso, la quarta di fila dopo quelle rifilate a Montreal (strepitoso il gol in cui si è bevuto praticamente mezza difesa), Columbus e di nuovo Montreal. Mascherano punta ovviamente su di lui nell’avvincente scontro diretto con Nashville, squadra che occupa il secondo posto nella Eastern Conference e che non addirittura da aprile (cinque vittorie di fila, compresa quella in US Open Cup con il DC United). Entrambe, insomma, stanno bene e con ogni probabilità assisteremo ad una sfida divertente, da almeno una rete per parte: l’attacco prolifico dell’Inter Miami riuscirà a perforare almeno in un’occasione la difesa meno battuta della Eastern Conference.

Restando ad est, i Philadelphia Union cercheranno di voltare pagina dopo le due sconfitte di fila negli scontri diretti con Columbus e Nashville che gli hanno fatto perdere la vetta della Eastern Conference: il match casalingo con i Ney York Red Bulls rappresenta l’occasione giusta per interrompere la serie negativa. Orlando City, altra squadra che ambisce ai playoff, dovrebbe tornare al successo contro Montreal, sempre all’ultimo posto ad est: i canadesi nell’ultimo periodo hanno risollevato la testa ma i problemi rimangono, specie nella propria metà campo (40 gol subiti e peggior difesa).

Le previsioni sulle altre partite

Nella Western Conference c’è la sfida a distanza tra San Diego, impegnato a Chicago, e Vancouver che invece dovrà vedersela contro i Colorado Rapids, in trasferta.

I californiani, primi ad ovest, hanno un punto in più in classifica, ma rimangono a portata di sorpasso: in questo turno molto probabilmente entrambe riusciranno ad evitare la sconfitta, anche se tenere la porta inviolata sarà complicato. Per chi va a caccia di gol, il nostro consiglio riguarda i match tra Minnesota United e San Jose Earthquakes e tra Real Salt Lake e Houston Dynamo, due partite che si preannunciano abbastanza movimentate.

MLS: possibili vincenti

Philadelphia Union (in Philadelphia Union-New York Red Bulls)

Orlando City (in Orlando City-Montreal)

San Diego o pareggio (in Chicago Fire-San Diego)

Vancouver Whitecaps o pareggio (in Colorado Rapids-Vancouver Whitecaps)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Cincinnati-Columbus Crew

Minnesota United-San Jose Earthquakes

Real Salt Lake-Houston Dynamo

MLS: le partite da almeno un gol per squadra

Inter Miami-Nashville

Chicago Fire-San Diego

Colorado Rapids-Vancouver Whitecaps

Comparazione quote

La vittoria di Orlando è quotata a 1.37 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Inter Miami-Nashville è quotato invece a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai.

