Pronostici marcatori MLS, segna sempre lui: una tripla a quota 7,37

Pronostici marcatori MLS, nella notte torna il massimo campionato nordamericano: sono ben 14 le partite in programma. Ecco chi può gonfiare la rete.

In settimana l’Inter Miami ha fatto registrare il quarto successo di fila in campionato, battendo New England a domicilio, in uno dei tanti recuperi che vedranno protagonista il club della Florida nelle prossime settimane. Il protagonista assoluto, nella serata di Boston, è stato – come al solito – Leo Messi.

Il fuoriclasse argentino, otto volte Pallone d’oro, è particolarmente ispirato e contro i Revs ha messo a segno la quarta doppietta consecutiva in MLS. La recente avventura al Mondiale per Club, terminata agli ottavi di finale contro il PSG, sembra averlo ritemprato: contro New England ha sfoderato un’altra prestazione da urlo, a pochi giorni dallo show messo in piedi a Montreal, in cui aveva segnato un gol pazzesco dopo aver dribblato praticamente tutta la difesa della formazione canadese. Con le due reti realizzate mercoledì scorso Messi ha raggiunto quota 14 gol ed è secondo nella classifica marcatori dietro all’inglese Surridge, bomber di Nashville.

In questo turno di MLS l’Inter Miami affronterà proprio il club del Tennessee, attualmente secondo ad Est e tra le squadre più in forma del campionato. Lo testimoniano i numeri: Nashville non perde dallo scorso aprile e viene da cinque vittorie consecutive, tra cui quella in US Open Cup contro DC United. Non solo uno scontro diretto, dunque, ma anche una sfida nella sfida tra i due cannonieri più prolifici del torneo. Impossibile non optare per Messi, che con ogni probabilità castigherà anche la difesa meno battuta della Eastern Conference.

Pronostici marcatori MLS, il serbo Joveljic è una sentenza

Nella Western Conference lo Sporting Kansas City, al momento solo undicesimo, sta cercando di reinserirsi in zona playoff e va a caccia di punti preziosi nel match casalingo con i Seattle Sounders, quinti ad ovest.

I Wizards si affideranno nuovamente al 25enne attaccante serbo, Dejan Joveljic, autore di ben 12 reti finora. Il giocatore cresciuto in Serbia nella Stella Rossa – in Europa ha vestito pure le maglie di Eintracht Francoforte, Anderlecht e Wolfsberger – da metà maggio è rimasto a digiuno solamente due volte e crediamo che possa andare a segno anche contro i Sounders, che dietro non sono irresistibili e subiscono qualche gol di troppo.

Il terzo ed ultimo nome che vi consigliamo per quanto riguarda i possibili marcatori della notte è l’uruguaiano Diego Rossi, vero e proprio perno nell’attacco di Columbus. L’ex Fenerbahçe ha gonfiato la rete anche una settimana fa a Seattle, salendo a quota 10 reti (condite da 3 assist). Nel delicato scontro diretto con Cincinnati dovrebbe fare la differenza ed essere come al solito uno dei più pericolosi.

Ricapitolando: Messi marcatore plus, Joveljic marcatore plus e Rossi marcatore plus su GoldBet hanno un valore di 7,37 volte la posta.