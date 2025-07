Pronostico Portogallo-Belgio femminile: le motivazioni anticipano il finale

Portogallo-Belgio è valida per la terza giornata dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis

Ha una sola possibilità il Portogallo di andare avanti in questo torneo. Battere un Belgio già eliminato e farlo con diversi gol di scarto. Impresa difficile, diciamolo chiaramente. Perché queste due squadre, alla fine, si equivalgono e lo hanno fatto vedere soprattutto nel match contro l’Italia. Solamente un pizzico di fortuna in più hanno avuto le lusitane per strappare il pari e quindi rimanere in corsa.

Ma c’è la differenza reti che potrebbe fare la differenza. Il Portogallo al momento è a meno cinque e l’Italia a più uno. Non è detto comunque che la Spagna non possa dilagare contro le azzurre. Anzi, è assai più semplice di una vittoria portoghese contro il Belgio. Sì, crediamo che questa partita sia abbastanza complicata per le ragazze che all’ultimo secondo hanno segnato contro le azzurre dando un senso all’ultima gara del proprio girone. Ma alla fine, le motivazioni, faranno sicuramente la differenza.

E le motivazioni portano a dire che il Portogallo darà davvero il tutto per tutto in questa partita. E alla fine la dovrebbe anche spuntare perché ha delle calciatrici importanti soprattutto sulla prima linea. Giovani sicuramente, quindi con poca esperienza, ma che sotto il profilo tecnico posso mettere in difficoltà la difesa del Belgio molto statica.

Come vedere Portogallo-Belgio in diretta tv e in streaming

La sfida Portogallo-Belgio, in programma giovedì alle 21:00, sarà visibile in streaming gratuito sul sito della Uefa. Basterà solamente registrarsi e quindi accedere alla possibilità di vedere il match in questione senza nessun costo.

Il pronostico

Portogallo vincente dentro un match da almeno un gol per squadra. E questo alle lusitane potrebbe anche non bastare per prendersi il passaggio del turno. Italia avanti col brivido, insomma.

Le probabili formazioni di Portogallo-Belgio

PORTOGALLO (3-5-2): Morais; Gomes, Costa, Pinto; Amado, Norton, T. Pinto, Nazareth, Marchao; Capete, Silva.

BELGIO (5-3-2): Lichftus; Janssen, Tysak, Kees, Cayman, Deloose; Toloba, Vanhaevaermet, Teuling; Wullaert, Eurling.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1