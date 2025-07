Pronostico Norvegia-Islanda: si chiude a punteggio pieno

Norvegia-Islanda è valida per la terza giornata dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis

Due squadre che hanno raggiunto il proprio “obiettivo”. Nel senso: la Norvegia con due vittorie su due è già sicura del primo posto, l’Islanda invece con due sconfitte in altrettante uscite è sicura dell’eliminazione. Quindi, una gara, che non ha nulla da raccontare.

Norvegia che quindi farà sicuramente un leggero turnover rispetto a quelle che sono state le ultime uscite e che con la testa, soprattutto, è già alla partita dei quarti di finale (se passa l’Italia come seconda saranno le azzurre le avversarie). E quindi nella testa qualche problema ci potrebbe essere. E se l’Islanda ha intenzione, almeno, di segnare una rete in questa manifestazione, nonostante quello che è un divario netto ha un’ultima possibilità per farlo. E ce la potrebbe fare.

La quota per una vittoria della Norvegia è altissima – confermiamo che ci sono valori davvero opposti tra queste due formazioni, per chi non le conoscesse – e non capiamo oggettivamente il motivo. Ok il passaggio del turno, ok il turnover, ma la squadra che ha sei punti nel girone con le riserve vale comunque sempre di più delle islandesi. Vedremo come andrà a finire, ovvio, e sappiamo fortunatamente che nel calcio non c’è realmente una scienza esatta. Ma il fatto che le islandesi possano uscire indenni ci pare davvero troppo.

Come vedere Norvegia-Islanda in diretta tv e in streaming

La sfida Norvegia-Islanda, in programma giovedì alle 21:00, sarà visibile in streaming gratuito sul sito della Uefa. Basterà solamente registrarsi e quindi accedere alla possibilità di vedere il match in questione senza nessun costo.

La vittoria della Norvegia è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.75 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Vedendo le quote di prima allora uno può pensare che sarà una partita combattuta. E tutto potrebbe essere, nel calcio nulla è scontato. Ma per come vi abbiamo spiegato i valori che scenderanno in campo, è evidente che il match ci pare abbastanza indirizzato. Quindi vittoria norvegese e Islanda che potrebbe anche trovare il primo e unico gol del suo Europeo.

Le probabili formazioni di Norvegia-Islanda

NORVEGIA (4-3-3): Fiskerstrand; Bjelde, Harviken, Hansen, Lund; Boe Risa, Graham, Engen; Gaupset, Saevik, Reiten.

ISLANDA (4-3-3): Rúnarsdóttir; Arnardóttir, Viggósdóttir, Sigurdardóttir, Heidarsdóttir; Antonsdóttir, Brynjarsdóttir, Vilhjálmsdóttir; Eiríksdóttir, Jessen, Jónsdóttir.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1